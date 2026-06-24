Ernesto Bermúdez candidato a consejal presenta propuestas para impulsar el desarrollo y bienestar de San Luis, Arizona

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – En una conversación sostenida con Ernesto Bermúdez, candidato a concejal de la Ciudad de San Luis, conocimos de primera mano las propuestas que busca impulsar para mejorar la calidad de vida de los residentes y atender algunas de las principales necesidades de la comunidad.

Bermúdez, un joven que ha vivido toda su vida en San Luis, aseguró que conoce de cerca los retos que enfrentan las familias de la ciudad y que su objetivo es trabajar para lograr soluciones concretas que beneficien a todos los sectores de la población.

Entre sus principales propuestas destaca la creación y rehabilitación de parques con áreas de juegos para niños, con el propósito de ofrecer espacios seguros para la convivencia familiar y el desarrollo de actividades recreativas.

Asimismo, señaló la importancia de mejorar el sistema de alumbrado público en zonas que actualmente presentan problemas de iluminación, una medida que contribuiría a fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los residentes.

En materia económica, Bermúdez propone respaldar a emprendedores locales y pequeños negocios mediante la creación de espacios adecuados para sus actividades y la gestión de fondos que les permitan crecer y generar nuevas oportunidades laborales.

De acuerdo con el candidato, esta iniciativa ayudaría a combatir el desempleo y fortalecer la economía local.

Otro de los proyectos que considera prioritarios es la gestión de un albergue comunitario destinado a personas en situación de necesidad, donde puedan tener acceso a servicios básicos como baños, alimentación y un lugar seguro donde resguardarse.

Respecto a la movilidad urbana, Bermúdez reconoció que el tráfico representa uno de los desafíos más importantes para la ciudad.

Por ello, plantea trabajar en estrategias que permitan reducir la congestión vehicular en distintos sectores de San Luis, especialmente en las áreas cercanas al edificio del correo.

Como parte de esta propuesta, el candidato busca impulsar la implementación de zonas de correo en áreas residenciales, lo que permitiría descentralizar algunos servicios, reducir los desplazamientos de los ciudadanos y agilizar el flujo de personas hacia las instalaciones postales.

Ernesto Bermúdez afirmó que su visión para San Luis está enfocada en el desarrollo comunitario, la seguridad, la generación de empleo y la atención de las necesidades de los sectores más vulnerables, comprometiéndose a escuchar a los ciudadanos y trabajar de manera cercana con la comunidad.

La elección para integrar el Concejo Municipal de San Luis será una oportunidad para que los residentes decidan quiénes representarán sus intereses y participarán en la toma de decisiones que definirán el futuro de la ciudad.