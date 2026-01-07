Skip to Content
Noticias Regionales

Christina Gordon ocupa el puesto vacante en el Concejo Municipal de Cathedral City

By
Published 11:14 pm

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Tras entrevistas y deliberaciones, los concejales seleccionaron a Christina Gordon para ocupar el puesto vacante del Distrito 3, que quedó vacante tras el fallecimiento de Mark Carnevale, concejal de larga trayectoria.

Durante más de 20 años, Gordon se ha desempeñado como ejecutiva de una organización sin fines de lucro y actualmente forma parte de la junta directiva del Boys and Girls Club de Cathedral City.

El concejo entrevistó a 11 candidatos después de que Joe Camareno se retirara al inicio de la reunión.

Manténgase con telemundo 15 para seguir la cobertura de la juramentación de Gordon.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.