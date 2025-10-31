Obra de arte viral en un puente de Indio genera elogios y preocupaciones de seguridad

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Una nueva obra de arte público en el puente de Fred Waring Drive, cerca de Madison Street, está causando sensación en todo el Valle de Coachella.

La instalación, recientemente inaugurada, presenta una serie de siluetas secuenciales diseñadas para crear una ilusión óptica tipo flipbook al paso de los conductores. El efecto hace que las imágenes parezcan moverse, transformando el simple cruce del puente en una breve experiencia animada.

Fotos y videos de la obra se han viralizado rápidamente en las redes sociales, donde muchos usuarios elogian su creatividad e impacto visual.

Sin embargo, no todos están convencidos de que el diseño sea completamente positivo. Algunos residentes han expresado su preocupación por la posible distracción al volante, argumentando que la ilusión podría desviar la atención de la carretera.

Siga con Telemundo 15 para más información.