Servicio conmemorativo se realizo en Indio en honor a Charlie Kirk

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La Iglesia Destiny ofrecerá un servicio conmemorativo el martes por la noche en honor al activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros en septiembre.

El pastor Nate Conant, de la Iglesia Destiny en Indio, informó que el evento se llevo acabo a las 6 p. m. de este martes y se celebra el que habría sido el cumpleaños número 32 de Kirk.

“Es simplemente para conmemorar su vida y permitir que algunas personas se reúnan y celebren quién era”, dijo Conant.

El servicio se planeó originalmente para celebrarse al aire libre en The River en Rancho Mirage; sin embargo, Conant indicó que, debido a las condiciones climáticas, los organizadores decidieron trasladar el memorial al interior.

Conant describió el servicio como una reunión cristiana más que política.

“No es tanto un evento político como una reunión cristiana”, dijo. “Consideramos a Charlie Kirk como lo que llamaríamos un evangelista: alguien que lleva el mensaje del evangelio a las personas no alcanzadas”.

Conant dijo que el mensaje de Kirk resonó profundamente entre los jóvenes locales.

“Tengo un hijo de 23 años y muchos jóvenes fueron mentorizados por él en su juventud”, dijo. “Mi hijo tuvo su voz constantemente en su vida para, de alguna manera, enmarcar su visión del mundo en términos de su visión cristiana”.

Conant comentó que asistió al servicio conmemorativo de Kirk en Arizona.

“Algo muy interesante del servicio conmemorativo de Charlie Kirk fue que se mencionó el nombre de Jesús más que el nombre de Charlie Kirk”, dijo Conant. “Al hacer esto, honramos su memoria, y como todos los que seguimos a Cristo, esperamos que el nombre de Jesús crezca y nuestros nombres se hagan aún más pequeños”.

Conant dijo que espera una gran participación.

“Queremos celebrar a Charlie Kirk”, dijo Conant. “Y más que eso, queremos adorar a Jesús juntos. Esperamos que este evento sea una bendición para la comunidad”.