Consumo de vapeadores supera al tabaco en Imperial

Carolina Garcia

El Centro, California (t3).- El departamento de salud del Condado de Imperial, ha emprendido diversas acciones con el objetivo de llegar a los más jóvenes quienes son los principales consumidores de vapeadores, Dyane Nolasco, especialista en la materia señaló datos específicos que arrojó la última encuesta realizada sobre este consumo en el 2023:

“Encontramos que alrededor de un 90% de estudiantes que alguna vez consumieron productos de tabaco pensaron con bateadores como bien lo mencionas. En cuanto a los datos que tenemos, los estudiantes suelen iniciar en la adolescencia 12 años 14 años, en adelante”

Existe desinformación respecto a que el vapeador es menor dañino que el cigarrillo, sin embargo, es totalmente falso, ya que un vapeador puede tener hasta 7 mil sustancias, las cuales pueden llegar a ser nocivas para la salud.

“La nicotina puede aumentar la ansiedad depresión, memoria y el control de los impulsos, además del daño cerebral, ya que el cerebro de los jóvenes desarrollarse hasta los 25 años y también el consumo de sustancias químicas, que ya lo decíamos, no están reguladas”