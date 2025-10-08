Biblioteca Pública de Indio abrirá la próxima semana

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La Ciudad de Indio se prepara para la inauguración de una nueva biblioteca el próximo miércoles. La biblioteca forma parte del proyecto más amplio del Campus del Centro Cívico de Indio, cuyo objetivo es revitalizar la zona y fortalecer los lazos comunitarios.

La nueva biblioteca está diseñada para ser un centro de aprendizaje, creatividad y conexión. Las conversaciones iniciales sobre el proyecto comenzaron en 2017 y la construcción comenzará en 2023.

El proyecto de $4.6 millones fue financiado en parte por la Medida E y una importante subvención del Programa de Mejora de las Instalaciones Bibliotecarias “Building Forward” de la Biblioteca Estatal de California. La subvención apoya mejoras cruciales en las bibliotecas públicas, incluyendo mejoras en la accesibilidad, la eficiencia energética y la ampliación del acceso digital.

Esta nueva instalación formará parte del Sistema de Bibliotecas del Condado de Riverside y servirá como un centro neurálgico para la comunidad. Las autoridades municipales afirman que la biblioteca refleja el compromiso continuo de Indio con la educación y los servicios públicos.

La biblioteca abre oficialmente al público el miércoles 15 de octubre.