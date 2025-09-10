Mes Nacional del Perro Guía: cómo apoyar a Perros Guía del Desierto

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Septiembre es el Mes Nacional del Perro Guía. Es el momento de reconocer a los increíbles animales de servicio que ayudan a las personas ciegas o con discapacidad visual a desenvolverse por el mundo con seguridad y confianza.

Justo aquí, en el Valle de Coachella, Perros Guía del Desierto ha tenido un impacto transformador desde la década de 1970. Esta organización local sin fines de lucro ha entrenado y ubicado a más de 900 equipos de perros guía, empoderando a las personas con mayor independencia y movilidad. Conectan a las personas con perros guía entrenados por expertos. Desde el entrenamiento y el alojamiento hasta la atención médica continua, todo está cubierto para el cliente.

Perros Guía del Desierto necesita tu ayuda para continuar con esta labor vital. Ya sea a través de donaciones, voluntariado o difundiendo el mensaje, tu apoyo puede ayudar a más personas a obtener la libertad y la confianza que brinda un guía de confianza a su lado. Para participar, visita su sitio web.