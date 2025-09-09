CET ofrece a los residentes capacitación especializada y colocación laboral según el informe de empleo de marzo

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Coachella Prospera es un proyecto municipal que busca crear una comunidad resiliente y equitativa. El proyecto trabaja en la planificación de vecindarios, el desarrollo infantil saludable y el apoyo a la comunidad de adultos mayores. Parte de esto incluye oportunidades de capacitación laboral a través del Centro de Capacitación para el Empleo.

Gracias a las subvenciones, Coachella Prospera ha creado el Centro de Capacitación para el Empleo, que ofrece oportunidades laborales para técnicos de HVAC y tecnología ecológica. Los participantes también aprenden a construir y mantener viviendas, así como a realizar acabados interiores y exteriores.

Los programas de técnico de HVAC y tecnología ecológica tienen una duración de 9 meses y 900 horas gratuitas cada uno, siempre que el solicitante resida en el área de Coachella Prospera. CET también incorporará un nuevo programa de capacitación para electricistas y residentes, que se encuentra actualmente en desarrollo. Seguirá el mismo cronograma de 9 meses y 900 horas gratuitas.

Los organizadores afirman que este programa busca mejorar la calidad de vida de los residentes, brindándoles habilidades individuales y duraderas para el empleo.

Mientras los estudiantes aprenden el oficio, tienen prácticamente garantizado un empleo posterior gracias a las colaboraciones de CET con empresas. Además, han visto que más del 80% de los estudiantes consiguen empleo después de la formación, ya sea como aprendices o en un puesto de tiempo completo.

Esto se produce justo después del informe del mercado laboral estadounidense de marzo, donde la economía estadounidense añadió aproximadamente 911.000 empleos menos de lo estimado inicialmente para el año que finalizó en marzo, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Sin embargo, CET afirmó que no cree que esto afecte a su capacidad ni a la de sus estudiantes para conseguir empleo después de la formación. Gracias a sus colaboraciones y a su tasa de rotación, no han tenido problemas para encontrar trabajo a los estudiantes y no prevén que esto cambie en el futuro.

Manténgase al tanto de las últimas noticias en Telemundo15.com