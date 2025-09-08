Una persona fue trasladada a un centro de traumatología tras un incendio vehicular en la I-10 cerca de Indian Canyon Drive
Luis Medina
DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Una persona fue trasladada a un centro de traumatología tras un incendio vehicular ocurrido el lunes por la tarde en Desert Hot Springs.
El incidente se reportó poco después de la 1:45 p. m.
CAL FIRE informó a Telemundo 15 que el primer vehículo en llegar al lugar reportó un incendio en el maletero de un vehículo.
Un paciente fue trasladado a un centro de traumatología en estado desconocido.
El incidente no afecta el tráfico en la I-10, pero sí la rampa de entrada y salida.
