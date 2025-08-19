Un donante de sangre salva la vida de tres

Carolina Garcia

El Centro, California (t3).- Una unidad del banco de sangre de San Diego, acudió este lunes frente a El Centro Motors, donde se les otorgó un espacio para que residentes del condado acudieran a donar sangre. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, decenas de trabajadores donaron sangre sumandose a esta causa que promueve la empresa socialmente responsable en el condado:

“Lo hacemos para que los empleados y la gente de aquí de la localidad, vengan a donar sangre y apoyar esta noble causa uno nunca se sabe cuándo la vamos a necesitar y pues que mejor que nosotros aquí en EL CENTRO MOTORS es que tenemos una infinidad de clientes, somos una agencia local de dueños locales y nos gusta mucho invertir para atrás en la comunidad” comentó el gerente John Banda.

Personal del banco señaló que el uso de la sangre, genera que constantemente estén solicitando donadores. además de que son los jóvenes quienes más participan en las campañas:

“Vamos mucho a las preparatorias que están alrededor y ahí hay mucha donación a los jóvenes, les gusta donar mucho que es una buena causa que ellos están empezando a donar, pero también les gustaría que más gente de Imperial del condado de aquí venga, mencionó Kimberly Valdés, Banco de sangre San Diego”

Las visitas al condado son constantes, la donación tiene una duración de 5 a 10 minutos, previamente se deben realizar un examen médico para corroborar que se encuentren en optimas condiciones para donar.