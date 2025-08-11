CVUSD presenta la nueva Escuela Primaria North Shore en su Gran Inauguración

Luis Medina

MECCA, Calif. (KUNA) – Funcionarios del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella estuvieron presentes el lunes por la mañana para dar la bienvenida a los estudiantes y familias durante la Gran Inauguración de la tan esperada y anticipada nueva escuela del distrito, la Escuela Primaria North Shore.

La superintendente Dra. Frances Esparza, la presidenta de la Junta Directiva de CVUSD, Jocelyn Vargas, y la nueva directora de North Shore, Elisa Gentry, junto con otros funcionarios del distrito, se unieron a todos en el salón multiusos para la ceremonia de corte de cinta.

La Dra. Esparza dijo a los asistentes: “Como superintendente, me honra decir que los padres, defensores y toda la comunidad de North Shore darán la bienvenida a nuestra nueva escuela y que todos ustedes lo hicieron posible… También me gustaría agradecer a todas las personas que ayudaron a convertir este sueño de tantos años en realidad”.

El sueño de construir la nueva escuela primaria en la comunidad de North Shore, cerca del Salton Sea, comenzó en 2008. Posteriormente, el Distrito Escolar Unificado de CVUSD finalmente presentó los planos del sitio en diciembre de 2021.

Los planes para la Escuela Primaria North Shore avanzaron cuando el distrito inició las obras al año siguiente.