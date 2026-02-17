CIF-SS Boys Soccer Quarterfinals

Skip to Content
Luis Campos scores game-winner in overtime
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

Division 5: San Marcos 2, Mountain View 1 (OT): Luis Campos scored the Golden Goal as the Royals advance to the semifinals and will host Santa Ana on Saturday.

https://www.youtube.com/watch?v=KAqkuvrHS6Y

(Video courtesy of Aaron Solis)

Camarillo 2, Westlake 1: Jack Slocum scored winning goal with five minutes in regulation

Division 3: Channel Islands 2, Littlerock 1

Calabasas 3, Knight 1: Coyotes and Raiders will meet in semifinals.

Division 4: Pacifica 2, Lakewood 0

Irvine-University 2, Santa Paula 0 (Pacifica vs Irvine in semifinals)

Division 8: Pacifica Christian/OC 2, Bishop Diego 1

