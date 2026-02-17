CIF-SS Boys Soccer Quarterfinals
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
Division 5: San Marcos 2, Mountain View 1 (OT): Luis Campos scored the Golden Goal as the Royals advance to the semifinals and will host Santa Ana on Saturday.
(Video courtesy of Aaron Solis)
Camarillo 2, Westlake 1: Jack Slocum scored winning goal with five minutes in regulation
Division 3: Channel Islands 2, Littlerock 1
Calabasas 3, Knight 1: Coyotes and Raiders will meet in semifinals.
Division 4: Pacifica 2, Lakewood 0
Irvine-University 2, Santa Paula 0 (Pacifica vs Irvine in semifinals)
Division 8: Pacifica Christian/OC 2, Bishop Diego 1