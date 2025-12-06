Skip to Content
High School Hoops round-up

DP loses tight game at home
Published 1:06 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

Boys Basketball:

Villa Park 55, Dos Pueblos 50

(Wyatt Gardiner had a team-high 23 points for the Chargers. Entenza Design).

Clovis North 79, Santa Barbara 76 (Semifinal of Valley Children's Tip-Off Invitational)

Nordhoff Tournament

Newbury Park 72, Cabrillo 40

Thousand Oaks 81, Camarillo 52

Rio Mesa 59, Sanger 54

Nordhoff 53, Maricopa 29

Carpinteria 51, Grace 31

Del Sol 59, Providence 47 (Del Sol first varsity win ever)

Pacifica 59, Paso Robles 51

Non-league

Oaks Christian 67, Santa Clara 38

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

