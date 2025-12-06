High School Hoops round-up
Boys Basketball:
Villa Park 55, Dos Pueblos 50
(Wyatt Gardiner had a team-high 23 points for the Chargers. Entenza Design).
Clovis North 79, Santa Barbara 76 (Semifinal of Valley Children's Tip-Off Invitational)
Nordhoff Tournament
Newbury Park 72, Cabrillo 40
Thousand Oaks 81, Camarillo 52
Rio Mesa 59, Sanger 54
Nordhoff 53, Maricopa 29
Carpinteria 51, Grace 31
Del Sol 59, Providence 47 (Del Sol first varsity win ever)
Pacifica 59, Paso Robles 51
Non-league
Oaks Christian 67, Santa Clara 38