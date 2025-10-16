Big day for Dos Pueblos girls golf and tennis
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
Girls Golf: Dos Pueblos 224, Santa Barbara 258.
DP finishes regular season 13-0 and Channel League champs at 7-0.
Celeste Alcaraz 40 (Medalist)
Dani Hickman 42
Angelia Pagliaro 47
Sophia Fuste 47
Bella Sebastian 48
Ursula Solodkin 50
SB
Sage Malmsten 44
Cecilia Duarte 47
Kaya Ziets 52
Jazmin Mislang 54
Dani Wise 61
Charly Crane 63
Girls Tennis:
Dos Pueblos 11, San Marcos 7
DP went 8-0 in league to win Channel League title
Mel Mayo and Isla Herrera each went 3-0 in singles vs Royals.