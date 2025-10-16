Skip to Content
Top Stories

Big day for Dos Pueblos girls golf and tennis

164302985_2835242412396352205
Courtesy Photo
Chargers capture Channel League tennis crown
By
Published 11:17 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

Girls Golf: Dos Pueblos 224, Santa Barbara 258.

DP finishes regular season 13-0 and Channel League champs at 7-0.

Celeste Alcaraz 40 (Medalist)
Dani Hickman 42
Angelia Pagliaro 47
Sophia Fuste 47
Bella Sebastian 48
Ursula Solodkin 50

SB
Sage Malmsten 44
Cecilia Duarte 47
Kaya Ziets 52
Jazmin Mislang 54
Dani Wise 61
Charly Crane 63

Girls Tennis:

Dos Pueblos 11, San Marcos 7

DP went 8-0 in league to win Channel League title

Mel Mayo and Isla Herrera each went 3-0 in singles vs Royals.

Article Topic Follows: Top Stories
dos pueblos chargers
KEYT
Santa Barbara

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.