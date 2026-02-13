Arrestan a fugitivo sospechoso de protagonizar balacera en Desert Hot Springs hace cinco meses

Lina Robles

Después de estar fugitivo desde septiembre del año pasado, la policía de Desert Hot Springs arresto a un individuo de 32 años sospechoso de protagonizar una balacera en el área de la calle Palm Drive y la calle Segunda donde un hombre resultó herido y finalmente capturaron al pistolero quien está en la cárcel de Indio con una fianza de un millón de dolares y su nombre lo darán a conocer después que se presentó frente al juez.