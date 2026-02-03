Un caballo regresa a casa tras ser encontrado en Desert Hot Springs

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un caballo suelto que atrajo múltiples llamadas de emergencia la noche del domingo fue devuelto sano y salvo a su dueño tras una aventura inesperada por el desierto.

Matthew Perez, Oficial de Control de Animales, informó que las primeras llamadas describieron un caballo suelto al costado de la carretera entre Dillion Road y Johnson Road.

Añadió que es una situación peligrosa tanto para los animales como para los conductores.

“Nos preocupaba que lo atropellara un auto. Nos pasan cosas así con frecuencia”, dijo Perez.

Antes de la llegada de los oficiales, Perez comentó que un buen samaritano que trabaja en un rancho de caballos localizó al animal dentro de un parque de casas rodantes y usó su propio equipo para asegurarlo y contenerlo hasta que llegara la ayuda.

“Pude ir directamente a nuestro refugio, recoger el remolque para caballos y dirigirme allí”, dijo Pérez.

Pérez comentó que el caballo chocó contra un vehículo lento que intentaba ayudarlo a mantenerse fuera de la carretera, rompiendo el espejo retrovisor del coche, pero sin lastimarlo.

Comentó que subir el caballo a un remolque representó otro desafío.

“Es joven. Tiene 4 años”, dijo Pérez. “Muchas veces, cuando son tan jóvenes y no están acostumbrados a subirse a un remolque, se intimidan”.

Pérez elogió la cooperación entre el Campus Animal del Valle de Coachella, el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside y la Patrulla de Carreteras de California.

“El departamento del sheriff estuvo allí. Ayudaron a rescatar al caballo”, dijo Pérez. “La Patrulla de Carreteras de California (CHP) ayudó en el accidente y se aseguró de que todos estuvieran a salvo”.

Pérez explicó que el caballo escapó porque una puerta no cerró bien. Dio un mensaje a los dueños de los caballos.

“Asegúrense de que todos sus pestillos estén fijos y correctamente cerrados”, dijo Pérez. “Recomendamos un sistema de dos pestillos o de dos puertas. Si el primero falla, el segundo también lo mantendrá abajo. Pero también les pedimos que les coloquen un microchip a sus caballos”.

Comentó que el caballo fue identificado mediante un microchip y se reunió con su dueño al día siguiente.

“Fue una sensación increíble”, dijo Pérez. “El dueño estaba muy contento de que lo tuviéramos”.