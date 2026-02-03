Hombre condenado por asesinar a su esposa y a otro hombre en un hotel de Palm Desert

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre fue condenado por asesinar a su esposa y a otro hombre durante una disputa por violencia doméstica frente a un hotel de Palm Desert en 2022.

Un jurado declaró a Kenny Wu, de 37 años, culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, anunció el martes la Fiscalía del Condado de Riverside. Su sentencia está programada para el 17 de abril, según consta en los registros judiciales.

Agentes de la comisaría de Palm Desert respondieron a un reporte de agresión con arma letal en el estacionamiento del hotel SpringHill Suites, ubicado en la cuadra 72300 de la autopista 111, la mañana del 15 de julio, informó el sargento Ben Ramírez del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

En el estacionamiento, los agentes encontraron a un hombre y una mujer, quienes fueron declarados muertos en el lugar minutos después de la llegada de los agentes, indicó Ramírez. Wu fue encontrado con vida, con un traumatismo contundente en el cuerpo, y trasladado a un hospital. La mujer fallecida fue identificada como Yaying Wu, de 31 años, también residente de Palm Desert, esposa del sospechoso. La policía indicó que la víctima masculina era Jesús Sánchez, de 30 años, residente de Cathedral City.

“Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Wu cometió los asesinatos después de que su esposa declarara firmemente su deseo de divorciarse. La fiscalía detalló pruebas de acoso, violencia doméstica, infidelidad y problemas maritales persistentes que llevaron al enfrentamiento fatal”, se lee en una publicación de la fiscalía en redes sociales.

Siga la cobertura en Telemundo 15.