Hombre absuelto de todos los cargos por la muerte a tiros de un asistente a una fiesta de Halloween en La Quinta

INDIO, California (KUNA) – Un hombre fue absuelto de todos los cargos por la muerte a tiros de un asistente a una fiesta de Halloween en La Quinta en 2019, después de que un jurado de Indio lo absolviera, confirmaron hoy los registros judiciales.

Tras deliberar menos de cinco horas el lunes, el jurado que evalúa el destino de Jorge Andrés Huerta Arias, de 24 años y residente de Whitewater, emitió veredictos de inocencia por asesinato y homicidio voluntario, un delito menor incluido, en la muerte de Anthony Carrillo, de 19 años y residente de La Quinta.

El juicio concluyó el lunes tras aproximadamente dos semanas de testimonios en el Centro de Justicia Larson. El juez del Tribunal Superior del Condado de Riverside, Otis Sterling, cerró el caso tras los veredictos del jurado. Sin embargo, Arias no fue liberado inmediatamente del Centro de Detención Benoit, donde permaneció detenido sin derecho a fianza el martes a la espera de la resolución de un caso de delito grave no relacionado, cuya audiencia está programada para el 13 de febrero.

Carrillo recibió un disparo mortal el 26 de octubre de 2019.

Al inicio del juicio, el abogado defensor Shaun Sullivan sostuvo que el caso “se trata de supervivencia”, no de asesinato.

Sullivan declaró al jurado que Arias fue a la fiesta con su prima y el novio de esta para pasar un buen rato, no para promover su “grupo”, como argumentó la fiscalía.

El abogado afirmó que Carrillo pertenecía a su propio grupo y que él y Arias habían tenido diferencias previas. Sullivan describió a Carrillo como un abusador que se unió a sus cómplices para intentar intimidar al acusado mientras asistían juntos a la escuela secundaria.

Según la defensa, durante la fiesta de Halloween, su cliente escuchó claramente a alguien gritar: “¡Agárrenlo, idiota! ¡Traigan el arma!”, y Arias temió al instante por su vida.

“Devuelve el fuego por supervivencia, por miedo”, declaró Sullivan al jurado.

Reconoció que Arias huyó del lugar, pero dijo que fue por instinto de supervivencia, lo que, según él, también explicaba la elección de hospitales por parte del joven. Añadió que a Arias le preocupaba que, si intentaba acudir a un centro médico en el Valle de Coachella, los cómplices de Carrillo pudieran buscarlo para terminar lo que habían empezado en la fiesta.

El fiscal adjunto Steve Sorensen declaró al jurado que Arias acudió a la fiesta en la casa ubicada en Avenida Madero 53965 armado con una pistola y con la intención de causar problemas.

Sorensen explicó que el acusado participaba activamente en su pandilla y llevaba una gorra negra con la marca claramente visible para reforzar su posición como miembro. Mientras otros bailaban al son de música a todo volumen poco después de la medianoche, Arias se volvió agresivo, centrando su atención en individuos que percibía como adversarios, alegó el fiscal.

“En lugar de usar las manos, el acusado sacó un arma”, dijo Sorenson, y agregó que Arias disparó una cantidad de veces que la gente se escondió o corrió.

Carrillo estaba en la línea de fuego y resultó mortalmente herido. Alguien, no se sabe quién, respondió al fuego y le disparó a Arias en las nalgas, posiblemente mientras huía de la propiedad, según la fiscalía.

Los agentes del sheriff llegaron a la residencia minutos después y encontraron a la víctima en estado crítico. Fue trasladado a un hospital del Valle de Coachella, donde falleció esa mañana.

El acusado fue a la residencia de un amigo en Cathedral City, donde solicitó ayuda. Fue trasladado al Hospital San Gorgonio Memorial en Banning para recibir tratamiento por una herida posterior que no ponía en peligro su vida.

El personal del hospital notificó a las autoridades sobre la llegada del paciente, y agentes de policía de Cathedral City acudieron a interrogarlo porque afirmaba haber sido víctima de un ataque desde un vehículo en movimiento en esa ciudad.

Sorensen afirmó que la búsqueda en la zona donde se produjo el supuesto ataque no reveló ninguna prueba que respaldara la afirmación.

Aunque finalmente se le relacionó con el tiroteo en la propiedad de La Quinta, Arias no fue arrestado de inmediato. Los detectives del sheriff dedicaron los años siguientes a atar cabos sueltos y reunir pruebas suficientes para finalmente presentar cargos por delitos graves en su contra en 2025, lo que culminó con su arresto en junio pasado.

Arias no tiene antecedentes penales documentados en el tribunal de adultos del condado.