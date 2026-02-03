Choque multivehicular deja dos heridos y fuga de combustible en la I-10 la mañana del martes

Luis Medina

WHITEWATER, Calif. (KUNA) — Un choque con un camión semirremolque en Whitewater la madrugada del martes provocó una respuesta ante materiales peligrosos y retenciones de tráfico para los conductores que se dirigían al Valle de Coachella, informaron las autoridades.

El choque se reportó poco después de la 1 a. m. e involucró a un camión semirremolque que derramó combustible en la carretera. Los equipos de emergencia cerraron varios carriles mientras los equipos de materiales peligrosos trabajaban para contener y limpiar el derrame.

Una investigación preliminar reveló que un camión con remolque colisionó con otro camión con remolque estacionado en el arcén derecho de la I-10, frente al área de descanso de Whitewater. Esto provocó la rotura del tanque de combustible del lado derecho de uno de los semirremolques, lo que provocó un derrame de combustible y aceite de motor en el arcén derecho de la Interestatal 10 en dirección este, según informó la agencia.

Poco después, se produjo un segundo choque, en el que se vieron involucrados otros tres vehículos tras intentar evitar el choque inicial. En total, cuatro semirremolques y un Subaru blanco modelo 2023 estuvieron involucrados en las dos colisiones, informaron las autoridades.

Un hombre de 46 años de Bell y un hombre de 60 años de Long Beach fueron trasladados al Centro Médico Regional Desert en Palm Springs por quejas de dolor. No se reportaron otras lesiones.

Los carriles 3 y 4 fueron cerrados temporalmente para limpieza, pero fueron abiertos nuevamente a las 10 a.m. Se solicitó la asistencia de Caltrans y del Departamento de Salud Ambiental en el lugar.