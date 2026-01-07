Sospechoso choca contra un vehículo durante persecución en Banning

Luis Medina

BANNING, Calif. (KUNA) – Un sospechoso chocó contra un vehículo mientras intentaba huir de la policía la mañana del miércoles en Banning.

El incidente comenzó poco antes de las 8 a. m. cuando la policía acudió a la zona de Haugen Lehmann Way y Tamarack Road en Whitewater tras un reporte de un vehículo robado, posiblemente involucrado en un robo, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

La policía localizó el vehículo cerca de Main Street y la Interestatal 10 en Cabazon.

“La policía intentó detener el vehículo; sin embargo, no cedió el paso y se inició una persecución mientras se dirigía hacia el oeste por la I-10”, declaró un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside. “El vehículo salió de la autopista en la calle 22, Banning, donde chocó con otro conductor”.

El conductor fue trasladado a un hospital local en condición estable.

El conductor del vehículo robado, junto con otros tres sujetos, fueron detenidos. El departamento de policía de Banning acudió para colaborar en la investigación del accidente de tráfico. La investigación del vehículo robado y el posible robo continúa.