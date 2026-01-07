Rescatan a excursionista herida en un sendero de Palm Desert

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Una excursionista fue rescatada hoy tras sufrir una lesión de tobillo en un sendero de Palm Desert.

El rescate se reportó poco antes de las 11 a. m. del miércoles en el sendero Art Smith, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Los equipos de rescate llegaron a la excursionista herida, identificada únicamente como mujer, en un vehículo todoterreno y la trasladaron a una ambulancia que la esperaba. Fue trasladada a un hospital local con heridas leves.