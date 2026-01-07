Skip to Content
News

Rescatan a excursionista herida en un sendero de Palm Desert

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Una excursionista fue rescatada hoy tras sufrir una lesión de tobillo en un sendero de Palm Desert.

El rescate se reportó poco antes de las 11 a. m. del miércoles en el sendero Art Smith, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Los equipos de rescate llegaron a la excursionista herida, identificada únicamente como mujer, en un vehículo todoterreno y la trasladaron a una ambulancia que la esperaba. Fue trasladada a un hospital local con heridas leves.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.