Muere una mujer en el tiroteo que involucra a ICE en Minneapolis, según el DHS

Alisha Ebrahimji, Ray Sanchez, Cindy Von Quednow

Una mujer murió tras un tiroteo que involucró a agentes de inmigración, quienes realizaban operaciones dirigidas en Minneapolis el miércoles. Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional indicó que “alborotadores violentos utilizaron como arma” un vehículo e intentaron atropellar a los agentes en “un acto de terrorismo interno”.

“Un agente de ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros agentes de policía y la seguridad del público, disparó en defensa propia”, señaló el comunicado. “Usó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros agentes”. Por separado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la mujer atacó a los agentes de ICE con su automóvil.

Se identificó a la mujer como Renee Nicole Good, de 37 años, según la senadora demócrata de EE.UU. por Minnesota, Tina Smith.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que se comunicó con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el mortal tiroteo de una mujer por un agente de ICE en Minneapolis. El gobernador señaló que no ha recibido respuesta.

“Esta mañana supimos que un agente de ICE disparó y mató a una persona en Minneapolis. Mis más profundas condolencias a la familia y a los seres queridos que tuvieron que enterarse de este trágico hecho por televisión nacional”, expresó Walz.

La mujer estaba en su vehículo, bloqueando la vía, según O’Hara. En algún momento, un agente federal se acercó al automóvil. Ella comenzó a alejarse conduciendo, se efectuaron disparos y luego el auto se estrelló al costado de la carretera, informó O’Hara. Momentos después del incidente, un video muestra a vecinos y testigos gritando y discutiendo con los agentes de policía en la calle.

Los agentes de policía de Minneapolis realizaron maniobras de salvamento a la víctima cuando llegaron, indicó O’Hara. Señaló que la mujer recibió un disparo en la cabeza y que fue trasladada al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fue declarada muerta.

O’Hara señaló que no había indicios de que la víctima fuera objetivo de una investigación policial.

El Minnesota Star Tribune fue el primer medio en reportar el nombre de la mujer, dijo Smith a Jake Tapper de CNN el miércoles.

La madre de la mujer, Donna Ganger, contó al periódico que su hija vivía en las “Twin Cities” con su pareja, según informó el Star Tribune.

Ganger afirmó que su hija “no es parte de nada de eso en absoluto”, en referencia a los manifestantes que desafían a los agentes de ICE, de acuerdo con el Star Tribune.

“Renee fue una de las personas más amables que he conocido”, dijo Ganger al periódico.“Era extremadamente compasiva. Cuidó de las personas toda su vida. Era amorosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”.

Good es originaria de Colorado, dijo un miembro de la familia a la filial de CNN KUSA, quien agregó que la familia está conmocionada y sumamente enojada.

CNN ha intentado contactar a Ganger.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reforzó la explicación del Departamento de Seguridad Nacional sobre los acontecimientos en Minneapolis el miércoles. El presidente culpó a la “izquierda radical” por “amenazar, agredir y atacar a nuestros agentes de la ley y del ICE diariamente”.

“Acabo de ver el video del evento que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota. Es algo horrible de ver. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el auto estaba sumamente alterada, obstruyendo y resistiéndose, quien luego de manera violenta, deliberada y brutal arrolló al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, escribió Trump en Truth Social.

“La situación está siendo analizada en su totalidad, pero la razón por la que estos incidentes están ocurriendo es porque la izquierda radical está amenazando, agrediendo y atacando diariamente a nuestros agentes de la ley y del ICE”, añadió.

El presidente incluyó un video de un canal de noticias local de Minneapolis que parece mostrar el evento desde un ángulo elevado en la calle y ha sido editado para verse en cámara lenta respecto a su velocidad original.

El video tampoco muestra ninguno de los hechos que preceden a los disparos. Otro ángulo de video no muestra contacto entre el agente y el vehículo antes del tiroteo.

El presidente escribió en su publicación de Truth Social que el agente involucrado ahora se está recuperando en el hospital y que “cuesta creer que sigue con vida”.

La afirmación del Departamento de Seguridad Nacional de que el tiroteo a una mujer de 37 años en Minneapolis fue en defensa propia es “una estupidez”, dijo el alcalde Jacob Frey durante una conferencia de prensa el miércoles.

El alcalde dijo que vio el video del incidente.

“Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas. Así que ya están tratando de presentar esto como un acto de defensa propia”, afirmó Frey. “Esto fue un agente usando el poder de manera imprudente que resultó en que alguien muriera, fuera asesinada”.

“Colectivamente, vamos a hacer todo lo posible para llegar al fondo de esto, para lograr justicia y para asegurarnos de que se lleve a cabo una investigación completa”, dijo Frey durante la conferencia de prensa.

El gobernador de Minnesota advirtió que las operaciones de ICE en el estado podrían provocar que alguien resultara herido, horas después del tiroteo en una conferencia de prensa.

“Hemos advertido durante semanas que las operaciones peligrosas y sensacionalistas del Gobierno de Trump representan una amenaza para la seguridad pública, que alguien iba a salir herido”, dijo en una conferencia de prensa.

Walz afirmó que hoy se ven “las consecuencias de un Gobierno diseñado para generar miedo”.

Asimismo, aseguró que comprende la indignación de los habitantes de su estado y pidió que las protestas tras el tiroteo mortal se realicen de manera pacífica.

“A los habitantes de Minnesota… Siento su enojo. Yo también estoy enojado”, dijo Walz, alentando a la población a ejercer su derecho a protestar, pero de forma pacífica.

“No podemos darles lo que quieren”, dijo el gobernador en referencia al Gobierno de Trump. “Los corazones y las mentes de la gente de este estado están de nuestro lado”, añadió.

Por otro lado, Walz dejó claro que su estado no requiere más ayuda del Gobierno federal.

“De ahora en adelante, mi mensaje es muy simple: no necesitamos más ayuda del Gobierno federal. A Donald Trump y Kristi Noem, ya han hecho suficiente”, declaró.

“La Oficina Estatal de Investigación Criminal está a cargo de la investigación”, agregó. El centro de operaciones de emergencia estatal ha sido activado, y la dirección de la Guardia Nacional está en comunicación con las agencias policiales estatales y locales, así como con los departamentos estatales de seguridad nacional y gestión de emergencias.

“No hay nada más importante que la seguridad de los habitantes de Minnesota. Emití una orden de advertencia para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota. Tenemos soldados en entrenamiento y listos para ser desplegados si es necesario”, concluyó el gobernador.

