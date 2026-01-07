La Oficina del Sheriff del Condado Imperial encuentra una pierna humana en la zona de Salton City

Luis Medina

SALTON CITY, California (KUNA) – La Oficina del Sheriff del Condado Imperial (ICSO) solicita la ayuda del público tras el hallazgo de una pierna humana en la zona de Salton City el mes pasado.

Según una publicación en Facebook, los agentes acudieron a la zona alrededor de las 4:30 p. m. del domingo 21 de diciembre de 2025.

Al llegar, la ICSO informa que los agentes encontraron una pierna humana y que su división de Investigaciones se hizo cargo del hallazgo “tras asegurar los restos”.

Posteriormente, la ICSO informa que sus agentes e investigadores realizaron una exhaustiva búsqueda, tanto a pie como por aire, en la zona para encontrar evidencia o información adicional, pero hasta el momento no han encontrado restos ni evidencias adicionales.

Además, la ICSO informa que los restos aún no han sido identificados y que sus investigadores están trabajando para determinar las circunstancias de su llegada al lugar.

La investigación continúa en curso, pero ICSO solicita a cualquier persona que tenga conocimiento de alguien que haya desaparecido recientemente, o si alguien conoce a alguien que estaba viajando o visitando el área de Salton City, pero nunca supo nada de él desde entonces, que llame a ICSO al (442) 265-2052.