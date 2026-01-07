Influencer de fitness de Palm Springs arrestado en Buffalo tras investigación por explotación infantil
Luis Medina
BUFFALO, Nueva York (KUNA) – Un influencer de fitness de Palm Springs fue arrestado en Buffalo, Nueva York, tras una investigación por explotación infantil.
Jacob A. Hanes, de 24 años, fue acusado de promover una actuación sexual obscena por parte de un menor, posesión ilegal de un instrumento falsificado y poner en peligro el bienestar de un menor.
Según el Departamento de Policía del Estado de Nueva York, los investigadores determinaron que Hanes se comunicó electrónicamente con un menor y solicitó imágenes y videos sexualmente explícitos a sabiendas de que la víctima era menor de 17 años.
Los investigadores también determinaron que Hanes poseía una identificación estatal de Nueva York falsificada al momento de su arresto.
Hanes fue localizado y puesto bajo custodia en Buffalo, Nueva York, mientras visitaba la zona. Está previsto que sea trasladado a la Cárcel del Condado de Steuben para su comparecencia ante el juez.