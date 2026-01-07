Christina Gordon ocupa el puesto vacante en el Concejo Municipal de Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Tras entrevistas y deliberaciones, los concejales seleccionaron a Christina Gordon para ocupar el puesto vacante del Distrito 3, que quedó vacante tras el fallecimiento de Mark Carnevale, concejal de larga trayectoria.

Durante más de 20 años, Gordon se ha desempeñado como ejecutiva de una organización sin fines de lucro y actualmente forma parte de la junta directiva del Boys and Girls Club de Cathedral City.

El concejo entrevistó a 11 candidatos después de que Joe Camareno se retirara al inicio de la reunión.

