Rosca de Reyes: pequeños negocios en el Valle de Coachella buscan subsistir pese a las adversidades

Juan Montesló

Coachella, Calif. (KUNA) – A lo largo del Valle de Coachella existen pequeños emprendedores que luchan día con día por mantener sus negocios, como es el caso de una familia que dedica estos días del año a la elaboración y venta de rosca de reyes.

“Es una parte del año que gracias a Dios si se ve un aumento por las tradiciones que traemos“, es lo que nos comentó Senon García, quien durante 60 años se ha desempeñado como panadero.

La Rosca de Reyes simboliza el amor eterno de Dios (forma circular), las joyas de las coronas de los Reyes Magos (frutas cristalizadas) y la búsqueda y protección del Niño Jesús (muñeco escondido). Su significado es una celebración de fe y convivencia familiar

“Los monitos no hay que mirarlos como monitos, todos le huimos al monito, pero en realidad al que le toca es de suerte”, expreso Senon.

Este emprendimiento familiar inicio hace apenas 3 años aquí en el Valle de Coachella, tiempo durante el cual han tenido buenos resultados en ventas.

Pese a las adversidades y dificultades que propicia el aumento de operativos por parte de ICE, este negocio continúa.

“Mucha gente a veces no quiere salir por miedo, si han disminuido las ventas por ello”, expuso Claudia Ayon, encargada del negocio.

