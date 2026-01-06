Realizan Vigilia de Justicia y Fe por aquellos que han sido detenidos en redadas migratorias

Juan Montesló

Ciudad de Coachella, Calif. (KUNA) – Esta tarde se llevó a cabo una vigilia para elevar la unidad por las familias más vulnerables que han sido víctimas o sufren por detenciones debido al estatus migratorio.

El evento se realizó a puerta cerrada en la iglesia Nuestra señora de la soledad en la ciudad de Coachella, donde un reducido grupo de creyentes acudió en solidaridad, así mismo, la organización TODEC estuvo presente ofreciendo apoyo y recursos en apoyo a la comunidad.

Conversamos con Francisco Gómez, padre de la Iglesia quien comentó que,

“Se trata de una relación vigilante. es tanta la oscuridad que no es difícil preguntarse si Dios de veras está aquí, con angustia uno se pregunta, ¿de veras este es un hogar de Dios? Si es que nos estamos maltratando tanto”, expreso.

