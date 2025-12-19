Realizan evento “Compra con un policía” en la ciudad de Indio

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – En esta época navideña no todas las familias tienen la dicha de poder comprar regalos, por lo que diversas organizaciones de la región formaron parte del tradicional evento “Compra con un policía”.

Un evento donde jóvenes estudiantes de las escuelas de Indio fueron acompañados por agentes de policía para realizar compras con un presupuesto de $250 dólares, este año se rompió record con más de 30 estudiantes los que fueron beneficiados esta mañana.

Conversamos con Erika Martinez, jefa de división del dpto. de de policía quien nos comentó la razón de realizar este evento:

“Es como para reconocerlos y poderlos ayudar, porque muchos de estos niños vienen de familias que necesitan recursos, son de bajos recursos. es una oportunidad para poder colaborar con ellos”.

Esta actividad tiene más de 10 años de celebrarse en colaboración con organizaciones sin fines de lucro de Indio y también empresas como Walt Mart.

Otro de los objetivos del evento es generar confianza entre los miembros de la policía y los residentes, animándolos a siempre acudir a ellos en caso de auxilio.

