Miles de personas asistieron al 28.º Desfile y Concierto Anual del Día de los Veteranos en Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Miles de personas se congregaron en el centro de Palm Springs para el 28.º Desfile y Concierto Anual del Día de los Veteranos: Un Homenaje a Todos los que Sirven.

Los organizadores afirman que el desfile es uno de los más grandes del sur de California.

Contó con bandas de música, organizaciones de veteranos, autos clásicos y culminó con un concierto patriótico a cargo de la Banda de la Reserva del Ejército 300 y un espectáculo de fuegos artificiales.

El Dr. Stephan Scoggins, veterano, expresó que ver a la comunidad reunida significa muchísimo.

“He asistido a los desfiles durante muchos años”, dijo Scoggins. “Me encanta. Es una verdadera camaradería. Es como una familia, y sin duda es un recordatorio para estar agradecidos y reconocer a todos los que han servido”.