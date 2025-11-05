El sendero CV Link celebra su gran inauguración en Coachella

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – El sendero CV Link abrió oficialmente sus puertas al público hoy con su primera gran inauguración en Coachella.

El CV Link recorre 40 millas a través del Valle de Coachella, desde Palm Springs hasta Coachella. Habrá otras ceremonias de inauguración en La Quinta, Cathedral City, Palm Desert y Palm Springs.

La construcción de este sendero de 40 millas ha tomado 14 años y ha tenido algunos contratiempos. Telemundo 15 ha informado sobre campamentos de personas sin hogar, barandillas de seguridad insuficientes y señalización confusa en el sendero.

Aunque su objetivo es conectar todas las ciudades del valle, las ciudades de Rancho Mirage e Indian Wells decidieron no participar en el proyecto.

La Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella espera que el sendero de 40 millas transforme la recreación de los residentes.

“El enlace ofrece una opción para la gente. Hay quienes están dispuestos a subirse a la bicicleta y arriesgarse con el tráfico. No es para mí, ni mucho menos para mis hijos… ni para muchos adultos”, afirma Tom Kirk, director ejecutivo de CVAG.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), casi 1000 ciclistas mueren atropellados por vehículos motorizados cada año.

“Me han atropellado dos veces. Una en una intersección con semáforo y otra en una intersección con señal de alto. Algunos de mis compañeros de equipo también han sufrido atropellos”, comenta Wenceslao Rodríguez, residente de Coachella.

Lleva andando en bicicleta por la zona desde niño. Ahora, dice estar agradecido de tener una opción que le resulta más segura.

“No tenemos que preocuparnos de que alguien venga y nos atropelle”, afirma Rodríguez.