Equipo de soccer de Cathedral City busca apoyo para asistir a torneo internacional

Juan Montesló

Cathedral city, Calif. (KESQ) – “Natives FA” un equipo conformado por estudiantes de diversas preparatorias del Valle de Coachella buscan cumplir una meta que podría cambiar su futuro.

Lo que comenzó como un partido más para estos jovenes deportistas se convirtió en una gran oportunidad, según nos comentó Alex Gutierrez, entrenador del equipo:

“Estuvimos en un torneo en Los Ángeles y se nos llegaron estas personas, esta organización a ofrecernos a tener la experiencia de ir a jugar afuera al extranjero, en este caso sería Madrid, España”.

Pese al extraordinario trabajo que realizan los equipos de soccer en estados unidos, a menudo son poco apoyados y desvalorados, es por ello que su entrenador solicita su ayuda:

“Lo que estamos buscando es más que nada el apoyo de la comunidad, sinceramente. Hemos creado una página de GoFundMe, si nos pueden apoyar vamos a empezar a hacer actividades desde vender tacos, hacer car wash, hacer rifas, todo lo que se pueda mencionar para poder ayudarles y cumplir la meta para poderles dar esta experiencia a estos muchachos que quieren sobresalir más adelante”.

Este equipo se conforma casi en su totalidad por jovenes hispanos hijos de migrantes, que ahora viven a lo largo del Valle de Coachella.

La esperanza de obtener acceso a educación superior o iniciar una carrera profesional en el ámbito del deporte los motiva aun más, Enrique Cordova padre de un jugador del equipo nos comentó las expectativas que tienen sobre este torneo:

“Esperamos cuando menos que les dé un scholarship, que les dé la oportunidad en el colegio de agarrar una beca y está la oportunidad hasta que se puedan quedar allá con uno de los equipos que van a estar españoles”.

El equipo espera recaudar 60 mil dólares para poder viajar al torneo que se llevará a cabo del 15 al 25 de junio, si deseas apoyar a los Natives, visita el link de GoFundme y encontraras la información para hacerlo.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15.