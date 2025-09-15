Cuatro acusados tras agresión en un supermercado de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Cuatro sospechosos han sido acusados en relación con la agresión en una tienda de comestibles a principios de este mes en Palm Springs.

Isiah Manning, de 24 años, y Camaron Dearman, de 21, fueron arrestados el 11 de septiembre. Al día siguiente, la policía también arrestó a Dikie Reagins, de 21 años, y a Cordell Wash, de 18

La agresión ocurrió el 1 de septiembre alrededor de las 11 p. m. en la cuadra 400 de S Sunrise Road.

“Los agentes contactaron a la víctima, quien había sido brutalmente atacada por varios sospechosos dentro de la tienda”, se lee en una publicación del Departamento de Policía de Palm Springs. “Según la investigación, los sospechosos se acercaron a la víctima e iniciaron una agresión física. La víctima cayó al suelo, donde los sospechosos continuaron pateándola y pisoteándola. La víctima fue arrastrada varios metros por la tienda durante la agresión. A pesar de intentar protegerse, la víctima fue agredida nuevamente mientras yacía en el suelo, sufriendo heridas graves. Los sospechosos finalmente huyeron del lugar, dejando a la víctima inmóvil”.

Manning y Dearman comparecerán ante el tribunal el lunes.

Reagins y Wash comparecerán ante el tribunal el martes.