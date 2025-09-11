Skip to Content
Consideran demandar a Chad Bianco por hacer campaña política portando su iniforme de jefe del sheriff

Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer dieron a conocer la intención de demandar a Chad Bianco jefe del Sheriff del Condado de Riverside quien en el 2024 expresó su apoyo al entonces candidato a la presidencia Donald Trump, lo hizo sentado en un carro del sheriff y uniformado lo cual esta prohibido en California, por lo que el superintendente estatal ordenó una investigación a Chad Bianco quien lanzo su candidatura para la gubernatura de California.

Otro demócrata que también quiere ser gobernador dijo que el uniforme intimida a los votantes y confunde a los donantes.

Telemundo 15 Palm Springs

