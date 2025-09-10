Una pistola de aire comprimido descubierta cerca de CV Link en Indio genera una advertencia de seguridad

Luis Medina

INDIO, California (KUNA) – Una pistola de aire comprimido de aspecto realista, hallada cerca de la entrada del CV Link en Indio la mañana del miércoles, ha generado preocupación entre residentes y expertos. Las autoridades acudieron al lugar en la calle Monroe después de que un transeúnte reportara lo que parecía ser un rifle. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de un rifle de aire comprimido.

Aunque no están clasificadas como armas de fuego, los expertos advierten que las pistolas de aire comprimido pueden representar graves riesgos, tanto por su potencial de causar lesiones como por su frecuente similitud con las armas de fuego reales. El incidente ha generado dudas sobre la seguridad pública, la concienciación y el manejo adecuado de las réplicas de armas.

Las autoridades continúan investigando cómo llegó el arma al lugar y afirman que están tomando medidas para mejorar la seguridad en el CV Link.

