Celebración de Fiestas Patrias en Yuma

Michelle Leal

YUMA, Ariz. (T3) – El Consulado de México en Yuma ya tiene todo preparado para una de las celebraciones más esperadas del año: las Fiestas Patrias.

La fiesta comenzará a las cinco de la tarde y, como cada año, la entrada será gratuita. El programa incluirá actividades culturales y familiares que buscan unir a los asistentes en torno a las raíces mexicanas.

Entre las presentaciones destacan el mariachi Los Viajeros de UABC, el grupo de danza Setaijaqui de la Universidad Estatal de Sonora, el grupo norteño del Distrito Escolar de Gadsden y una demostración de Flor de Soga a cargo de Iván Mier. La noche cerrará con la participación estelar de los Tres Tenores Cachanillas de Mexicali.

Además de las presentaciones artísticas, emprendedores locales como Alma Ornelas, dueña de “The Best Taquito”, estarán presentes compartiendo el auténtico sabor de México.

Ornelas, quien ha participado en este evento por tres años consecutivos, asegura que estas celebraciones son una oportunidad para honrar las tradiciones y mantener vivas las raíces mexicanas en Yuma.

El momento más esperado llegará con el tradicional Grito de Independencia, encabezado por el Consulado de México, donde el público responderá al unísono con el clásico “¡Viva!”. Una expresión de orgullo y unión que simboliza el corazón de las Fiestas Patrias.

La cita es el próximo viernes 12 de septiembre en el Yuma Civic Center, una noche que promete color, música y orgullo mexicano para toda la comunidad.