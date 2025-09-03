Trump vs. Chicago: ¿qué se sabe sobre el posible despliegue de tropas federales y la resistencia de políticos locales?

Por Andy Rose, CNN

La posibilidad de un enfrentamiento por el crimen en Chicago –no solo entre las fuerzas del orden y los delincuentes, sino entre el Gobierno federal y los líderes de la ciudad– está aumentando.

Mientras soldados estadounidenses patrullan Washington, después de un despliegue similar de la Guardia Nacional en junio en Los Ángeles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, está intensificando su retórica contra las ciudades predominantemente demócratas, con un objetivo directo en la tercera ciudad más poblada del país.

“Chicago es la peor y más peligrosa ciudad del mundo, por mucho”, se quejó Trump con su típica hipérbole este martes en Truth Social. “[El gobernador de Illinois, J.B.] Pritzker necesita ayuda urgentemente, pero aún no lo sabe. Resolveré el problema de la delincuencia rápidamente, como hice en Washington”.

Cuando un periodista en la Casa Blanca le preguntó el martes si ya había decidido enviar la Guardia Nacional a Chicago, Trump respondió: “Bueno, iremos. No dije cuándo, pero vamos a ir”.

Posteriormente, Pritzker acusó a la administración Trump de negarse a coordinarse con las fuerzas del orden locales, lo que, según él, es necesario para combatir el crimen.

“En los próximos días, esperamos ver lo que sucedió en Los Ángeles y Washington, aquí en Chicago: primero, Donald Trump posicionando agentes federales y vehículos militares en propiedad federal, como la base naval de los Grandes Lagos”, dijo Pritzker, demócrata, en una conferencia de prensa el lunes.

El gobernador afirmó que Illinois listo para combatir cualquier despliegue de tropas en los tribunales, y agregó: “Haremos todo lo posible para garantizar que los agentes que operan dentro de los confines de este estado lo hagan de manera legal y ética”.

Uno de los líderes locales de Chicago argumenta que la ciudad se beneficiaría de la intervención federal en la lucha contra la delincuencia. El concejal demócrata Raymond López afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional aliviaría la presión sobre el Departamento de Policía e insistió en que la seguridad pública “no debería ser tan partisana”.

“Chicago no es la capital mundial del asesinato, todos lo sabemos”, dijo López a Laura Coates, de CNN. “Pero somos una ciudad que necesita ayuda”.

Si bien no hay planes específicos anunciados para enviar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a Chicago, esto es lo que sabemos sobre los delitos violentos en Chicago y lo que Trump podría hacer en los próximos días:

Los funcionarios de la administración Trump han estado trabajando durante semanas para elaborar planes para un despliegue de tropas federales en Chicago en el momento en que el presidente dé luz verde, dijeron fuentes a CNN bajo condición de anonimato.

Y el alcalde se lo está tomando en serio.

“Hemos recibido informes creíbles de que es cuestión de días, no semanas, antes de que nuestra ciudad vea algún tipo de actividad militarizada por parte del Gobierno federal”, anunció el sábado el alcalde demócrata, Brandon Johnson.

Pritzker indicó que el jefe de la Policía Estatal de Illinois recibió una llamada telefónica de la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el sábado indicando que se desplegarían oficiales del ICE en Chicago, la primera comunicación que recibió el estado de la administración Trump sobre el tema.

Los funcionarios estatales han recopilado información sobre el plan de Trump de “empleados patrióticos no autorizados dentro del Gobierno y de periodistas bien informados”, dijo.

Es probable que agentes federales de la CBP y del Departamento de Seguridad Nacional estén estacionados en la ciudad, dijo Pritzker.

Pritzker le dijo a la comunidad que esperara agentes “no identificables” en vehículos sin distintivos y con máscaras planeando allanar comunidades latinas con el argumento de perseguir a “criminales violentos”, a pesar de que un porcentaje muy pequeño de esos individuos objetivo en realidad violentos.

“En cambio, se ven videos de ellos llevándose a madres y padres camino al trabajo o recogiendo a sus hijos de la escuela. A veces detienen, esposan y se llevan a los niños a rastras”, denunció Pritzker.

Por ahora, lo único que los federales han confirmado es una operación migratoria intensificada: “El ICE ha informado a nuestro Departamento de Policía del Estado de Illinois que comenzarán las operaciones a finales de esta semana”, dijo la vicegobernadora demócrata Juliana Stratton a Kate Bolduan, de CNN, el martes.

Aunque las fuerzas de seguridad del estado recibieron un aviso (una estación naval local que se usaría como centro de comando del ICE, informó el Chicago Sun-Times, citando a dos fuentes familiarizadas con las operaciones de la base), los líderes políticos del estado no han recibido ninguna palabra directa de la Casa Blanca, declaró la vicegobernadora.

“La comunicación no es lo mismo que la coordinación”, dijo Stratton, haciéndose eco del gobernador.

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, dijo el martes a Kaitlan Collins, de CNN, que cualquier despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Illinois para combatir el crimen “no es sostenible”.

“Las tropas de la Guardia Nacional no están entrenadas para hacer cumplir la ley local”, dijo Raoul. “Los agentes del FBI, la DEA y la ATF están entrenados para combatir la delincuencia y han colaborado con las fuerzas del orden locales. Preferiría más recursos para ese fin que enviar a los militares ilegalmente a las calles de las ciudades estadounidenses contra ciudadanos estadounidenses”.

Mientras tanto, Chicago experimentó un fin de semana del Día del Trabajo de violencia peor que en los dos años anteriores, con siete personas muertas a tiros, según informes preliminares del Departamento de Policía de Chicago.

En total, 56 víctimas fueron alcanzadas por disparos, detallan los informes policiales.

Un niño, de 14 años, herido en el brazo y la mano fue la víctima más joven, mientras que siete personas resultaron heridas en un ataque desde un vehículo a solo una cuadra de la sede de la Policía de Chicago. El cuerpo de una octava víctima de homicidio fue recuperado durante el fin de semana en el lago Michigan, aunque la Policía aún no ha dicho si recibió un disparo ni cuándo cree que murió.

Durante el mismo período feriado del año pasado, seis personas murieron a tiros en Chicago, informó WTTW, afiliada de CNN, aunque la cifra no contó a cuatro personas que murieron en un tren del sistema “L” de Chicago, que estaba fuera de los límites de la ciudad en el momento del tiroteo.

Antes del aumento de las vacaciones, los líderes de la ciudad habían estado señalando una caída más amplia de los delitos violentos en 2025.

“En los primeros seis meses de este año, Chicago ha experimentado una reducción del 33 % en homicidios y del 38 % en tiroteos”, declaró la semana pasada la oficina de Johnson en un comunicado de prensa. Los delitos violentos en general han disminuido un 21,4 % este año, según cifras de la ciudad.

Trump ha estado planteando la idea de desplegar tropas dentro de Chicago durante más de una semana.

“Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente, tremendamente incompetente, y probablemente lo solucionaremos próximamente”, dijo Trump en la Oficina Oval, a finales de agosto.

Pero si Trump enviara a la Guardia Nacional a Chicago, no está claro qué autoridad citaría ni qué harían las tropas en la Ciudad de los Vientos.

Si bien el presidente tiene poder directo sobre la Guardia Nacional en Washington y cierta autoridad sobre el Departamento de Policía de la ciudad capital porque están en un distrito controlado por el Gobierno federal, no tiene el mismo poder en los estados.

“Hay muy pocas cosas que impidan que este presidente haga lo que quiere hacer”, dijo Andrew McCabe, exsubdirector del FBI y analista sénior de aplicación de la ley de CNN.

“Pero encontrará que el entorno legal y los intentos de replicar el mismo tipo de aumento de agentes federales y la presencia de tropas de la Guardia Nacional son muy muy diferentes en cada ciudad de este país que no sea Washington”, explicó McCabe.

La última vez que Trump llamó a la Guardia Nacional contra la voluntad de un gobernador fue en junio, cuando envió a 2.000 miembros del cuerpo a California a las calles de Los Ángeles para rechazar las protestas que se oponían a las agresivas redadas de control de inmigración en la zona.

La Guardia Nacional desempeñó un papel limitado en materia de seguridad, brindando seguridad a edificios y agentes federales en una zona de un kilómetro cuadrado del centro donde las protestas se habían vuelto descontroladas.

La policía local, no los miembros de la guardia, respondió cuando las personas violaron el toque de queda declarado por la alcaldesa.

Aun así, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda en la corte y un juez federal acordó el martes que la situación en Los Ángeles no alcanzaba el tipo de emergencia que le daría a Trump el poder de federalizar la Guardia Nacional.

“El presidente Trump y el secretario [de Defensa, Pete] Hegseth han manifestado su intención de llamar a tropas de la Guardia Nacional a prestar servicio en otras ciudades del país… creando así una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe”, escribió el juez federal de distrito Charles Breyer, designado por el entonces presidente Bill Clinton.

“En resumen, los acusados ​​violaron la Ley Posse Comitatus”, añadió, una ley del siglo XIX que generalmente prohíbe el uso de tropas para fines de aplicación de la ley interna.

Aunque Breyer emitió una orden judicial que impide que ese tipo de acción de la Guardia Nacional se repita en California, no se aplica a otros estados, por lo que no hay nada en la decisión que prevenga directamente al presidente activarla en Illinois.

La última vez que se enviaron militares en servicio activo a Chicago contra los deseos de los funcionarios locales fue el 4 de julio de 1894, según los archivos del Chicago Tribune, cuando una disputa laboral en una fábrica Pullman paralizó la industria ferroviaria del país y resultó en días de disturbios.

“Protesto contra esto y solicito la retirada inmediata de las tropas federales del servicio activo en este estado”, escribió el entonces gobernador John Peter Altgeld al presidente Grover Cleveland, según el Tribune.

Desde entonces, los despliegues militares en Chicago se han producido por orden de los gobernadores de Illinois, incluso durante la notoriamente violenta respuesta a las protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 y un llamado de precaución en preparación para el veredicto contra Derek Chauvin, el agente de la Policía de Minneapolis declarado culpable del homicidio de George Floyd.

“Seamos claros: no hay ninguna emergencia en Chicago que justifique que el presidente de Estados Unidos despliegue las Fuerzas Armadas”, dijeron 13 miembros demócratas de la delegación del Congreso de Illinois en una declaración del Día del Trabajo.

A pesar de la caída general de la delincuencia este año en Chicago, muchos residentes todavía se sienten aterrorizados.

“Mis nietos no pueden sentarse afuera. No pueden sentarse en la sala ni en la mesa de la cocina porque podría atravesarlos una bala”, se quejó Rochelle Sykes, quien vive en un barrio con el mayor número de víctimas de tiroteos per cápita de la ciudad este año.

Sykes no está convencida de que las estadísticas de delincuencia de la ciudad revelen toda la historia, declaró a Omar Jiménez, de CNN. De hecho, el año pasado, Chicago rescindió su contrato con ShotSpotter, cuyo equipo de sonido está diseñado para detectar disparos incluso si nunca se llama a la policía.

“Hay muchas cosas que no se denuncian”, dijo Sykes, “y son cosas que los que vivimos en el vecindario vemos todos los días”.

La ciudad puede “utilizar absolutamente los recursos federales de la Guardia Nacional”, dijo a CNN el concejal Raymond López, planteando la posibilidad de estacionar tropas en zonas concurridas de la ciudad, como la avenida Michigan y en estaciones públicas de autobuses y trenes.

“Actualmente estamos permitiendo que los agentes pasen su turno de ocho horas cuidando estos lugares cuando en realidad podrían estar en los vecindarios, respondiendo llamadas al 911”, dijo López.

Algunos, sin embargo, dicen que llamar a la Guardia Nacional podría empeorar las cosas.

“La presencia de militares, para mí, pondría a nuestras comunidades en una situación en la que se sentirían como si estuvieran encarceladas”, dijo Cedric Hawkins, un residente del vecindario sur de Pullman, quien afirma que nueve familiares han muerto por la violencia armada.

Y muchos funcionarios estatales y locales advierten que la idea de utilizar a las fuerzas armadas para combatir el crimen en las ciudades estadounidenses no es un precedente que quieran sentar.

“Este presidente… quiere, francamente, normalizar la presencia militar en suelo estadounidense”, dijo la vicegobernadora Stratton. “Esto no es normal. No podemos normalizarlo”.

Emma Tucker y Karina Tsui, de CNN, contribuyeron a este informe.

