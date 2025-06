Nadie sabe si Trump irá a la guerra con Irán, quizás ni siquiera él mismo

Más tarde, en el Despacho Oval, Trump le dijo a Kaitlan Collins de CNN que no había tomado una decisión definitiva sobre qué hacer, ya que se encuentra asediado por la presión israelí para que actúe y las advertencias de su propia base MAGA para que se mantenga al margen de las guerras extranjeras. “Tengo ideas sobre qué hacer, pero aún no he tomado una decisión definitiva; me gusta tomar la decisión final un segundo antes de la fecha límite, ¿sabes?, porque las cosas cambian”.

Su administración aún no ha ganado la confianza del pueblo estadounidense ni ha explicado por qué cambió repentinamente su opinión de que Irán no estaba construyendo un arma nuclear. Ahora, Trump afirma que está a semanas de lograrlo. No hay indicios de que el Gobierno tenga intención de solicitar la autorización del Congreso para un posible nuevo acto de guerra contra Irán, como exige la Constitución. Y se niega a decir si ha calculado cómo un ataque a la planta nuclear iraní de Fordow podría repercutir en una región peligrosa y si tiene alguna estrategia de salida.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.