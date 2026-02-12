Irlanda está pagando un ingreso básico a artistas en un programa pionero

Por Issy Ronald, CNN

El Gobierno de Irlanda está implementando un programa pionero que otorgará a 2.000 artistas un ingreso básico durante tres años, lo que les permitirá centrarse en su producción creativa mientras mantienen un nivel de vida adecuado.

Bajo el esquema, que sigue a un piloto de tres años, los creativos elegibles recibirán 325 euros (US$ 386) a la semana durante tres años, seguidos de un período de tres meses en el que sus ingresos se reducirán de forma gradual.

El ingreso está sujeto a impuestos, pero no depende de su producción, lo que permite a los artistas contar con una renta relativamente estable, planificar a futuro y trabajar menos en otros empleos para sostenerse.

Cualquier tipo de artista, desde escritores, artistas visuales y actores hasta músicos, diseñadores de maquillaje y directores, podrá postularse.

“Es un cambio fundamental”, dijo Peter Power, artista, músico y diseñador que integra el comité directivo de la Campaña Nacional por las Artes, que impulsó el programa.

“Cambia tu relación con los bancos, los arrendadores, los ahorros, las pensiones. La arquitectura fundamental de ser un ciudadano con seguridad se vuelve accesible… es difícil ponerle una métrica a eso”, dijo a CNN.

Para artistas como Aisling O’Mara, que tuvieron la suerte de ingresar al programa piloto, el ingreso básico ofreció un salvavidas y una forma de permanecer en las industrias creativas. Fue “transformador”, dijo a CNN el miércoles, particularmente porque descubrió que estaba embarazada casi al mismo tiempo que fue aceptada en el programa.

Sin él, “no creo que fuera viable para mí y mi hija seguir viviendo como lo hacemos, y no creo que hubiera sido posible que siguiera en esta industria”, dijo.

“La actuación requiere tiempo, necesitas poder dedicar tiempo a tus audiciones… necesitas prepararte para esas cosas”, agregó.

Su carrera, que combina con trabajo docente, floreció mientras formaba parte del programa y ahora interpreta el papel principal en una adaptación teatral de las memorias superventas de Katriona O’Sullivan, “Poor”.

Aun así, es plenamente consciente de la inestabilidad financiera que enfrentan incluso los actores exitosos. “Tengo amigos en sus 40 que son enormemente exitosos en la industria y están durmiendo en sofás… eso me parece increíble”.

No todos los artistas recibirán un ingreso básico bajo la nueva política del Gobierno. Más de 8.000 artistas elegibles solicitaron el programa piloto original, pero solo una cuarta parte fue seleccionada al azar para participar.

Y el ingreso también tiene un límite de tiempo, lo que significa que creativos como O’Mara tendrán que reajustarse cuando sus tres años lleguen a su fin. No podrán postularse para el siguiente ciclo de financiamiento y tendrán que volver a aplicar para tener la oportunidad de recibir el ingreso básico nuevamente tres años después.

“Todos queremos una sociedad que sea justa para todos, pero por ahora hay un límite”, dijo Power. “Esta es una rama completamente nueva de financiamiento, de ideología sobre cómo se valora el arte cultural y socialmente. Esto es nuevo, tenemos que verlo como un primer paso”.

Consultado sobre qué apoyo estaría disponible para los artistas entre estos ciclos de financiamiento, un portavoz del Departamento de Cultura, Comunicaciones y Deporte dijo a CNN que “se han asignado fondos récord por más de 140 millones de euros (US$ 167 millones) al Consejo de las Artes en 2026, lo que representa un aumento de 75 % desde 2020”.

No precisó si el programa se ampliará en el futuro.

La mayoría de los programas piloto que prueban distintas formas de ingreso básico universal nunca superan la etapa de prueba.

Pero, según Power, el éxito del piloto, combinado con el lugar único que ocupan las artes en la cultura irlandesa, especialmente tras la pandemia de covid-19, permitió que esta política alcanzara una forma más permanente.

El Departamento de Cultura, Comunicaciones y Deporte señaló que un análisis independiente de costo-beneficio encontró que, por cada 1 euro (US$ 1,19) invertido, la sociedad recibió el equivalente a 1,39 euros (US$ 1,65) en beneficios económicos y sociales.

“Tenemos una relación compleja con nuestro propio patrimonio, nuestra propia historia, nuestra propia voz como cultura, nuestro propio idioma, nuestro propio arte”, dijo Power. “Gran parte de dónde encontramos valor como cultura reside en contar historias, reside en hacer arte”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.