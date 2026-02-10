El Departamento de Justicia saca a la luz nuevos nombres del caso Epstein tras presión de legisladores

Por Holmes Lybrand, CNN

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado una nueva serie de nombres vinculados a los archivos de Jeffrey Epstein. La revelación, ocurrida este lunes, surge tras una intensa presión por parte de legisladores que obtuvieron acceso a versiones sin editar de documentos clave del caso, permitiendo que información antes restringida salga finalmente a la luz pública.

El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, dijo en una entrevista con Kaitlan Collins, de CNN, que el Departamento de Justicia había ocultado previamente las identidades de varias personas mencionadas en un documento del FBI de 2019.

Los nombres recientemente dados a conocer incluyen al magnate multimillonario Les Wexner; la asistente de larga data de Epstein, Lesley Groff; y el exagente de modelos francés Jean-Luc Brunel; cada uno de los cuales figura en el documento como cómplice de Epstein.

CNN se ha puesto en contacto con la fundación de Wexner para obtener comentarios.

Wexner es el exdirector ejecutivo de L Brands, la empresa matriz de Victoria’s Secret, y anteriormente contrató a Epstein como gestor de fondos. Ha dicho que cortó lazos con Epstein en 2007.

“El Fiscal Auxiliar de EE.UU. a cargo de la investigación de Epstein declaró en ese momento que el Sr. Wexner no era ni cómplice ni objetivo en ningún aspecto”, dijo un representante legal de Wexner en un comunicado proporcionado a varios medios en diciembre cuando el nombre de Wexner apareció en los documentos de Epstein divulgados por el Departamento de Justicia. “El Sr. Wexner cooperó plenamente proporcionando información de contexto sobre Epstein y nunca fue contactado nuevamente”.

Un abogado de Groff, Michael Bachner, dijo en un comunicado a CNN que Groff “nunca vio este documento y no tenía conocimiento de él”.

“De hecho, ni a Lesley ni a su abogado se los llegó a notificar de que ella fuera considerada cómplice. Por el contrario, después de que Lesley hablara voluntariamente con los fiscales y respondiera cada una de las preguntas que le hicieron, le dijeron que no sería procesada”, escribió.

Brunel, por su parte, fue arrestado por cargos, entre ellos violación de una menor, y fue hallado muerto en su celda en 2022. Un médico forense dictaminó que su muerte fue un suicidio por ahorcamiento. Él había negado cualquier delito, y sus abogados dijeron en ese momento que su muerte no se debió a culpa sino más bien a un “sentido de injusticia”.

En una nota de 2019 a los empleados de L Brands, Wexner rechazó a Epstein y negó conocer cualquier actividad ilegal.

En un intercambio en plataformas en línea con Massie el lunes por la noche, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo que mientras el Departamento de Justicia había “desclasificado el nombre de Les Wexner de este documento”, ya se mencionaba en los documentos de Epstein “miles de veces”.

“El Departamento de Justicia no está ocultando nada”, escribió Blanche.

El Departamento de Justicia reveló otro nombre el lunes tras la presión de Massie y otros legisladores que revisaron parte del material sin editar más temprano ese día.

En 2009, Epstein escribió un breve correo electrónico a un destinatario tachado, “¿dónde estás? ¿estás bien? me encantó el video de tortura”.

Massie dijo en redes sociales que el destinatario del correo electrónico era un sultán. Blanche escribió después en una publicación en X al congresista que el nombre fue revelado en un archivo separado y vinculado a un correo electrónico de Sultan Bin Sulayem, un empresario emiratí. Bin Sulayem también fue mencionado después por legisladores en el pleno de la Cámara. CNN se ha puesto en contacto con DP World, donde es director ejecutivo, para comentarios.

No está claro a qué “video de tortura” se refería Epstein en el correo electrónico vinculado por Blanche.

El Departamento de Justicia también reveló varios otros nombres listados en un documento fuertemente editado que los legisladores, incluido Massie, afirmaron que estaban siendo protegidos en los archivos.

“Lo que vi que me molestó fueron los nombres de al menos seis hombres que han sido editados y que probablemente están incriminados por su inclusión en estos archivos”, dijo Massie el lunes, agregando que “tomó algo de trabajo encontrarlos”.

El martes, el representante de California, Ro Khanna, quien junto con Massie patrocinó el proyecto de ley para obligar a la divulgación de los archivos, nombró a los seis hombres en el pleno de la Cámara, diciendo que había obligado al Departamento de Justicia a revelar los nombres.

El Departamento de Justicia no ha explicado por qué se han hecho ediciones de una manera tan confusa e inconsistente, ni han abordado por qué otras personas además de Epstein nunca fueron acusadas, excepto para decir que no había pruebas que les permitieran procesar a nadie más.

Pero una fuente familiarizada con el proceso dijo a CNN que muchos de los correos electrónicos que están completamente editados son de víctimas femeninas que se convirtieron en co-conspiradoras o eran direcciones de correo electrónico sin nombre, por lo que el Departamento de Justicia tuvo que editarlas de acuerdo con una ley de privacidad. Algunos de los archivos del FBI también ya estaban editados.

En una audiencia ante el Congreso el año pasado, el director del FBI, Kash Patel, dijo que no había información creíble que mostrara que Epstein traficaba niñas para otros.

“Si la hubiera, hubiera presentado el caso ayer, que él traficaba para otros individuos”, dijo Patel en ese momento. “Y la información que tenemos, repetimos, es limitada”.

Un borrador de acusación que nunca se presentó contra Epstein, pero que fue publicado por el Departamento de Justicia la semana pasada, alegaba que desde 2001 hasta 2005, Epstein y tres acusados no identificados participaron en una conspiración para “procurar mujeres menores de 18 años” para participar “en conductas lascivas” a cambio de dinero “para satisfacer los intereses lascivos de Jeffrey Epstein”. Las identidades de los acusados no identificados no son de conocimiento público.

En lugar de presentar la acusación —que incluía decenas de cargos— contra Epstein y los tres individuos no identificados, los fiscales federales en 2007 llegaron a un acuerdo de no enjuiciamiento con Epstein, quien evitó cargos federales y cumplió 13 meses en una prisión estatal por cargos de prostitución.

En una revisión de 2020, el Departamento de Justicia determinó que el exfiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Alex Acosta, utilizó “pobre juicio” en el acuerdo, pero no encontró que Acosta hubiera incurrido en conducta profesional indebida.

