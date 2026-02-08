El MVP del Super Bowl LX rompió una racha que llevaba 28 años

Por Federico Leiva, CNN en Español

Kenneth Walker III cumplió con una actuación avasallante y fue la pieza clave con la que los Seahawks lograron romper el cerrojo defensivo de los Patriots para terminar ganando con claridad el Super Bowl LX este domingo en Santa Clara, California.

Puede que el corredor no haya podido marcar ningún touchdown durante la victoria por 29 a 13, pero acercó varias veces a Seattle a posición de gol de campo, donde Jason Myers estuvo perfecto en cinco oportunidades (el pateador marcó un récord de puntos en la historia de las finales).

Su actuación fue tan determinante que recibió el premio al mejor jugador del partido (MVP, por sus siglas en inglés). En números, nadie lo hizo mejor a nivel ofensivo.

Completó 27 acarreos para 135 yardas terrestres y atrapó dos pases para otras 26, culminando una noche sensacional de 161 yardas.

Es el primer corredor en ganar el MVP de la final desde Terrell Davis, el running back de aquellos Broncos que vencieron a los Packers de Green Bay en el Super Bowl XXXII en 1998. Ningún otro corredor lo pudo ganar en los 27 años que siguieron.

En temporada regular, donde se repartió la carga con Zach Charbonnet, corrió para más de 1.000 yardas (1.027), anotó cinco touchdowns y sumó otras 282 yardas por aire. La grave lesión de su compañero en la Ronda Divisional lo obligó a asumir una mayor responsabilidad, y no defraudó.

Ante los 49ers (Ronda Divisional), los Rams (Ronda de Campeonato) y los Patriots (Super Bowl) registró un total de 313 yardas por tierra, cuatro touchdowns y otras 104 yardas por pase.

Durante el partido contra Nueva Inglaterra, Walker protagonizó tres de las cuatro jugadas de mayor avance para su equipo. Las dos mayores acciones ofensivas de los Seahawks llegaron en el segundo cuarto, cuando en una misma serie de ataque el corredor completó un primer acarreo de 30 yardas, seguido casi de inmediato por otro de 29. Los Seahawks acabaron poniendo tres puntos más en el marcador en esa secuencia.

Más tarde, ya en el tercer cuarto, Walker atrapó un pase de Darnold y lo llevó unas 20 yardas, en otra serie ofensiva que terminó con Myers acertando a los palos.

Walker completó un partido dominante, desgastando a la defensiva de los Patriots una y otra vez, ganando muchas yardas después del primer contacto, esquivando tackles. Esa capacidad de seguir de pie y avanzar a pesar de los golpes es una de las principales características de un corredor de jerarquía.

El jugador de 25 años, que transita su cuarta temporada en la NFL, será agente libre esta postemporada, aunque se espera que los Seahawks hagan todo lo posible para garantizar su continuidad en la búsqueda del bicampeonato.

