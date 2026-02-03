¿Quiénes son los famosos que aparecen en los archivos de Epstein? Musk, Gates, Allen y la lista sigue

Por Austin Culpepper, Michael Williams y Zachary Wolf

Los principales titulares de la última filtración de archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se centran en el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk y el expríncipe Andrés, entre otros. Y con razón. Esos nombres aparecen dispersos por todos los documentos.

Mientras tanto, las presuntas víctimas de Epstein dijeron estar horrorizadas de que el Departamento de Justicia publicara imágenes de desnudos sin editar, según un informe que apareció por primera vez en The New York Times.

La esperada saga de la publicación de archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein continuará. Se han publicado millones de archivos y se espera que se publiquen aún más.

Hay muchos nombres en negrita dispersos en los millones de documentos publicados hasta la fecha. Algunas menciones parecen contradecir declaraciones anteriores, como el aparente deseo de Elon Musk, expresado en un correo electrónico, de asistir a una fiesta “salvaje” en la isla de Epstein. Musk niega haber ido a la isla y asistido a dicha fiesta.

Hay innumerables revelaciones incómodas en los archivos, como cuando Martha Stewart intentó conseguir el número de celular de Epstein y cuando Katie Couric elogió una lasaña espectacular que comió en su fiesta. La princesa heredera de Noruega hizo algunos comentarios extraños sobre la infidelidad. El médico de las celebridades, Peter Attia, hizo chistes groseros. El copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, aparentemente lo contactaba para conseguir mujeres.

Estas son algunas pinceladas del selecto círculo en el que se movía Epstein, incluso después del controvertido acuerdo de culpabilidad de 2008 en el que fue condenado por cargos relacionados con la solicitud de servicios sexuales a una menor.

La aparición del nombre de una persona en la divulgación de los archivos no indica necesariamente que haya participado o estado al tanto de los delitos de Epstein, aunque la mayoría de los intercambios que compartimos a continuación ocurrieron después de su condena inicial.

La larga relación entre Gates y Epstein está bien documentada. La reciente publicación de documentos solo plantea nuevas preguntas. No está claro quién escribió lo que parecen ser borradores de mensajes de 2013 guardados en la cuenta de correo electrónico de Epstein. Sin embargo, parecen documentar, en un estilo de flujo de conciencia, sentimientos de traición dirigidos al cofundador de Microsoft. Los borradores mencionan problemas matrimoniales entre Gates y su entonces esposa, Melinda. Se habla de acuerdos comerciales, de la preocupación de Gates por una enfermedad de transmisión sexual y de negocios fallidos. El borrador del mensaje expresa la preocupación de que un divorcio público entre Bill y Melinda Gates perjudicaría a su fundación. Posteriormente, ese divorcio se convertiría en un proceso que duraría varios años.

“Estas afirmaciones, provenientes de un mentiroso reincidente y resentido, son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no mantener una relación con Gates y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para tenderle una trampa y difamarlo”, declaró un representante de Gates al New York Times.

Elon Musk ya había declarado que rechazó los intentos de Epstein de invitarlo a su isla privada. Sin embargo, según documentos publicados, es el multimillonario dueño de Tesla y SpaceX quien parece intentar concertar una visita.

En un correo electrónico de 2012, Epstein le preguntó a Musk cuántas personas necesitarían un viaje en helicóptero a la isla. Musk respondió que solo serían él y su entonces esposa, Talulah Riley, y preguntó qué noche se celebraría la “fiesta más salvaje”..

Los correos electrónicos detallados entre los dos hombres contradicen la afirmación de Musk del año pasado de que se había “NEGADO” a asistir a una fiesta en la isla de Epstein.

Después de la publicación de los archivos el viernes, Musk escribió en X:”

“Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y he pedido en numerosas ocasiones el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein. La prueba de fuego para la justicia no es la publicación de los archivos, sino el procesamiento de quienes cometieron crímenes atroces con Epstein”.

En diciembre de 2012, el entonces secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, intentó obtener las coordenadas para su capitán de barco con el fin de reunirse con Epstein, presumiblemente en la isla privada del criminal convicto en el Caribe, para cenar. Lutnick estaba en su barco con su esposa, otra pareja y los cuatro hijos de cada familia. Más tarde, hablaron de reunirse para almorzar. Lutnick envió un mensaje a un destinatario no identificado con las siguientes instrucciones:

Abajo de Jeffrey: ¿Vienes a comer el sábado o el domingo? Little St. Jamcs en el mapa, detrás de Christmas’s Cove.

Años después, en 2015, Lutnick intentó invitar a Epstein a una recaudación de fondos política para Hillary Clinton.

“El secretario Lutnick tuvo interacciones limitadas con el Sr. Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de irregularidades”, dijo a CNN un portavoz del Departamento de Comercio.

El fundador de Virgin Group era conocido de Epstein antes de la publicación de los documentos. En un correo electrónico de 2013 publicado por el Departamento de Justicia, Branson le dijo a Epstein que estaría encantado de reunirse con él en cualquier momento en que estuvieran en la misma zona, “¡siempre y cuando traigas a tu harén!”.

Branson también le aconsejó a Epstein que le pidiera a Bill Gates que intercediera por él después de que Epstein tuviera que registrarse como delincuente sexual.

En una declaración al New York Times, un portavoz de Virgin Group dijo que el comentario sobre el “harén” se refería a las mujeres adultas que acompañaron a Epstein durante una reunión con Branson.

“Cualquier contacto que Richard y Joan Branson tuvieron con Epstein se produjo en pocas ocasiones hace más de doce años, y se limitó a entornos grupales o empresariales”, declaró el portavoz de Virgin Group a The Times. “Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y defiende el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas”.

En ese mismo intercambio de correos electrónicos con Branson, Epstein mencionó que el presidente del comité que otorga el Premio Nobel de la Paz, el ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland, se alojaba en su casa de Nueva York.

Jagland intercambió numerosos correos electrónicos con Epstein; lo mismo hizo, por separado, la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit. Ambos han reconocido haber actuado con poca sensatez en su relación con Epstein.

El copropietario de los New York Giants es una cara nueva de los documentos. Le envió un correo electrónico a Epstein preguntándole por una mujer que conoció en su casa y si era profesional o civil. En otro intercambio, Epstein dijo que le traería un regalo a Tisch. Días después, Epstein describió a la mujer a la que le presentaría a Tisch como una mujer “tahitiana que habla principalmente francés, exótica”.

Tisch le preguntó si era una “chica trabajadora”. Epstein respondió “Nwver” (O “nunca”, en español).

En una declaración a CNN, Tisch dijo lo siguiente:

Tuvimos una breve relación donde intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de cine, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y me arrepiento profundamente de haberme juntado con él.

La NFL dijo el lunes que investigará la asociación de Tisch con Epstein.

Es de público conocimiento que el expresidente de Harvard, secretario del Tesoro y asesor económico de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama era un conocido de Epstein. Tras la publicación de la primera parte de los archivos de Epstein, Summers dejó la junta directiva de la empresa OpenAI y su cargo como docente en Harvard. En correos electrónicos de 2017, recientemente publicados, Summers y Epstein criticaban al presidente Donald Trump durante su primer mandato e insultaban su inteligencia.

“Tu entorno no entiende lo tonto que es realmente”, le dijo Epstein a Summers en un correo electrónico.

Como fue informado anteriormente, Summers también fue nombrado albacea en una versión anterior del testamento de Epstein.

“El Sr. Summers desconocía por completo que estuviera incluido en una versión preliminar del testamento de Epstein y no tenía ninguna participación en sus asuntos financieros ni en la administración de su patrimonio”, declaró un portavoz de Summers a CNN en diciembre.

Summers había dicho previamente que estaba “profundamente avergonzado” y añadió: asumo “toda la responsabilidad por mi equivocada decisión de seguir comunicándome con el Sr. Epstein”.

El influencer viral antienvejecimiento Peter Attia tenía una relación cercana con Epstein. Los hombres intercambiaron cientos de correos electrónicos. Attia reconoció que ser amigo de Epstein no era algo que pudiera compartir públicamente. Hablaron sobre un artículo del Miami Herald de 2018 que identificaba a las víctimas de Epstein.

Attia también hizo bromas sobre los actos sexuales y la anatomía femenina.

Attia dijo en un comunicado que, si bien no estuvo involucrado en ninguna actividad delictiva, se disculpaba y lamentaba haberse puesto en una posición en la que “correos electrónicos, algunos de ellos vergonzosos, de mal gusto e indefendibles, ahora son públicos”.

La presentadora de televisión y periodista Katie Couric envió un correo electrónico sobre su visita a la casa de Epstein en 2010 y le agradeció por la cena y lo que aparentemente fue una deliciosa lasaña, para un “público ecléctico” que la incluía a ella y a alguien a quien ella llama “Brooks”. Couric en ese momento estaba saliendo con Brooks Perlin.

En un momento, cuando Couric rechazó una invitación a tomar el té, Epstein dijo que él y alguien llamado Andrew estaban decepcionados de no poder verla.

En 2011, Couric envió un correo electrónico a la publicista Peggy Siegal, quizás irónicamente, agradeciéndole la invitación de Epstein. Couric escribió:

“Gracias por la invitación a Jeffrey Epstein… ¡me ha traído un mundo de problemas!”

Siegal reenvió el mensaje a Epstein como evidencia de una “caza de brujas” contra él y Andrew y ofreció sus servicios para ayudar.

Couric relató la cena, junto con otras celebridades y Andrew, en sus memorias de 2021. Describió el ambiente en la casa de Epstein como “espeluznante” y admitió que “debería haber investigado un poco más” sobre él. Contactada por mensaje de texto el lunes, declinó hacer más comentarios.

La asistente de Epstein, Lesley Groff, le preguntó a Epstein si estaba bien darle su número de celular al asistente de Stewart en 2013. Groff también incluyó el número de celular de Stewart en el correo electrónico y dijo que Stewart estaría en St. Croix a partir del 23 de diciembre de ese año.

El 26 de diciembre, una entrada de calendario para “martha stewart st. croix” bloquea una hora en la mañana del 26 de diciembre.

Unos años después, Groff envió un correo electrónico a una persona de su libreta de direcciones, “Martha Stewart”, para invitarla a una cena con Epstein, Woody Allen y Soon Yi, la esposa de Allen. Groff incluyó la dirección de Epstein en Nueva York y dijo que la fiesta comenzaría a las 7 o 7:30, pero que aún estaba calculando la hora. No está claro si aceptó la invitación.

Un portavoz de Stewart no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios.

En 2016, Epstein envió un correo electrónico a un contacto de Deepak Chopra preguntándole si “L=O DiCaprio querría cenar con Woody”.

“Por supuesto que puedo preguntarle si está cerca”, respondió Chopra.

No está claro qué surgió de la idea, si es que surgió algo.

En 2017, se recibieron correos electrónicos invitando al presentador de televisión Dick Cavett y a su esposa Martha a otra cena con Woody Allen y Soon Yi. Cavett no pudo asistir.

Un poderoso abogado, Brad Karp, contactó a Epstein para conseguir que su hijo, entonces estudiante de Cornell, trabajara en una película de Allen.

“Preguntaré, por supuesto”, respondió Epstein.

Epstein mantuvo correspondencia frecuente con Chopra. Intercambiaron artículos periodísticos y concertaron reuniones. Chopra no pudo asistir a una cena en 2017 con Epstein, Allen y el entonces ministro de Asuntos Exteriores eslovaco, Miroslav Lajčák, debido a retrasos en Washington.

En un intercambio de 2016, Chopra le pregunta a Epstein si conoce a Marla Maples, exesposa de Trump y madre de Tiffany Trump. Epstein afirma que, cuando Trump descubrió que Maples estaba embarazada, perdió una apuesta de US$ 10.000, que, según él, le pagó a Trump con un camión lleno de comida para bebés.

Lajčák era, en el momento de la cena prevista con Chopra, Epstein y Allen, presidente de la Asamblea General de la ONU. Renunció a su cargo de asesor del actual gobierno eslovaco tras la reciente publicación de documentos de Epstein, según Reuters.

Josh Harris, el multimillonario copropietario de los Washington Commanders de la NFL, los Philadelphia 76ers de la NBA y los New Jersey Devils de la NHL, también aparece varias veces en los archivos.

Los archivos publicados en septiembre revelaron que Epstein invitó a Harris a un desayuno “íntimo” en su propiedad de Nueva York en 2014, en el que “Bill Gates estaría presente”.

Aunque antes no estaba claro si Harris aceptó la invitación, los nuevos archivos del viernes indican que Harris sí se reunió con Epstein. Epstein le preguntó a Harris, aproximadamente una semana después de la fecha prevista para la reunión: “¿Te divertiste en el desayuno?”. A lo que Harris respondió: “Sí, mucho. Gracias por invitarme”.

En una declaración a WJLA-TV, un portavoz de Harris declaró: “Josh Harris nunca tuvo una relación independiente con Jeffrey Epstein. Harris intentó impedir los intentos de Epstein de desarrollar una relación corporativa con Apollo. Como indican estos correos electrónicos, Harris intentó evitar reunirse con Epstein, cancelando reuniones y pidiendo a otros que le devolvieran las llamadas”.

Los archivos recién publicados incluyen fotos de Bret Ratner, director de la nueva película de Melania Trump para Amazon, recostado en un sofá con Epstein mientras ambos abrazan a jóvenes. La publicación por parte del Departamento de Justicia se produjo un día después de que Ratner apareciera en la alfombra roja para presentar su película “Melania”, por la que Amazon pagó US$ 40 millones en derechos y otros US$ 35 millones en marketing.

Ratner fue acusado de conducta sexual inapropiada por seis mujeres en 2017. Él ha negado cualquier irregularidad. Ratner declaró a Fox News que no tenía una relación personal con Epstein y que estaba comprometido con una de las mujeres que aparecen en el sofá en el momento en que se tomó la foto.

Los nuevos mensajes de texto revelan la profundidad de la relación entre Epstein y Steve Bannon, el estratega populista y uno de los asesores más cercanos de Trump durante su primer mandato.

Epstein y Bannon intercambiaban frecuentemente mensajes sobre Trump, incluso burlándose del presidente y de la influencia que Bannon tenía sobre él.

En referencia a una publicación de Axios sobre la agenda del presidente, Bannon escribió: “Mi hermano se ha quedado sin energía”. Bannon también se refirió sarcásticamente a Trump como un “genio estable que se está hundiendo a sí mismo”.

En referencia a los esfuerzos de Bannon por comenzar a construir un muro fronterizo privado en las afueras de El Paso, Texas, el estratega le escribió a Epstein: “No puedo parecer que estoy culpando a Trump de su propia incompetencia”. Esta construcción del muro fronterizo llevó a Bannon a enfrentar cargos federales por defraudar a donantes por más de un millón de dólares, por lo que Trump lo indultó en las últimas horas de su primera administración.

En otro mensaje, Bannon escribió: “Amigo: acabo de lograr que apriete el gatillo y aplique aranceles de US$ 400 mil millones a China”.

Entre los archivos recién publicados hay casi dos horas de video de una entrevista entre Bannon y Epstein, que incluye una discusión sobre la clasificación de Epstein como delincuente sexual. Bannon le pregunta a Epstein qué categoría de depredador es, a lo que Epstein responde: “De primer nivel” o “el más bajo”.

Bannon no respondió hasta ahora a la solicitud de comentarios de CNN.

Sergey Brin, el multimillonario cofundador de Google, aparece varias veces en los archivos. Brin intercambió numerosos mensajes con Ghislaine Maxwell, incluyendo una oferta para llevar al entonces director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, a una cena en la residencia de Epstein en Nueva York. Ese intercambio ocurrió en 2003, mucho antes de la condena de Epstein por delito sexual. Maxwell le dijo a Brin: “Las cenas en Jeffrey’s siempre son informales y relajadas”.

La denunciante de Epstein, Sarah Ransome, había afirmado previamente en documentos judiciales en 2024 que conoció a Brin y a su entonces prometida, Anne Wojcicki, en la isla privada de Epstein.

Brin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada a Google.

