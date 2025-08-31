Xi Jinping y Vladimir Putin, hombro a hombro mientras China se presenta como un líder global alternativo

Por Simone McCarthy, CNN

El líder chino, Xi Jinping, presentó a su país como una fuerza impulsora de la estabilidad económica mundial y prometió cientos de millones de dólares para apoyar a sus socios, en un momento en que el presidente Donald Trump libra una guerra arancelaria global y ha diezmado la ayuda exterior bajo su política de “Estados Unidos Primero”.

Los comentarios de Xi se produjeron durante un discurso pronunciado este lunes, que constituye el eje central de una cumbre de dos días orquestada para destacar el liderazgo global de China y su estrecha y duradera alianza con Rusia, mientras ambos vecinos buscan reequilibrar el poder global a su favor en detrimento de Estados Unidos y sus aliados.

“Debemos aprovechar la fortaleza de nuestros grandes mercados y la complementariedad económica entre los Estados miembros y mejorar la facilitación del comercio y la inversión”, declaró Xi a los líderes mundiales reunidos en la ciudad portuaria china de Tianjin, con motivo de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, por sus siglas en inglés), respaldada por Beijing y Moscú.

El líder chino prometió 2.000 millones de yuanes (US$ 280 millones) en subvenciones a los Estados miembros de la SCO este año y la creación de un Banco de Desarrollo de la SCO para proporcionar una base más sólida para la cooperación económica y de seguridad en el bloque.

Sin mencionar a Estados Unidos, Xi prometió oponerse a la hegemonía, la “mentalidad de la Guerra Fría” y las “prácticas intimidatorias” en un discurso ante pesos pesados ​​de la política mundial, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro indiode la India, Narendra Modi, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.

Xi suele emplear estas frases para criticar lo que considera un orden mundial liderado por Estados Unidos y sus aliados occidentales.

La cumbre es una muestra del estrechamiento de los lazos entre China y Rusia, así como de la amistad forjada a lo largo de los años por sus dos líderes autocráticos.

La profunda conexión personal entre ambos quedó de manifiesto el domingo por la noche, cuando Xi y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron un banquete de bienvenida a los líderes asistentes.

Las imágenes publicadas por la agencia estatal de noticias rusa RIA mostraron a Xi y Putin gesticulando animadamente y sonriendo mientras conversaban en el evento, mostrando una faceta diferente del líder chino, habitualmente comedido, y una actitud cálida y relajada con su homólogo ruso.

Luego, ambos caminaron hombro con hombro tras posar para una foto junto a otros líderes reunidos, y Xi le hizo un gesto a Putin para que lo acompañara, según mostraron las imágenes publicadas por el Kremlin.

La cumbre de la SCO también representa la primera oportunidad de los líderes para reunirse desde el encuentro de Putin con Trump en Alaska a principios de este mes, y se produce en un momento en que Putin resiste la presión occidental para poner fin a su ofensiva en Ucrania.

La semana pasada, las fuerzas de Moscú llevaron a cabo su segundo mayor ataque aéreo hasta la fecha contra Ucrania.

Los observadores afirman que Xi considera la reunión –y el masivo desfile militar que presidirá este miércoles en Beijing, al que se espera que asistan Putin, el norcoreano Kim Jong-un y unas dos docenas de otros líderes– como un impulso diplomático crucial.

Mientras Trump alarma a las naciones con su guerra comercial global y se retira de organizaciones internacionales y de la ayuda exterior, Beijing considera que Estados Unidos está socavando el orden internacional que contribuyó a construir, y ve una oportunidad para impulsar su propia visión como alternativa.

Las autoridades chinas promocionaron la SCO de este año como la más grande hasta la fecha, anunciando antes del evento que participarían 20 líderes de Asia y Medio Oriente. Además de Rusia, China e India, la SCO incluye a Irán, Pakistán, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

