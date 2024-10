ANÁLISIS | Los demócratas aprovechan nuevas insinuaciones sobre el extremismo de Trump en la recta final de la campaña

El expresidente también se permitió su particular versión del alarmismo que suele utilizar para encender a sus bases. Advirtió de que si Harris gana el 5 de noviembre, es posible que nunca vuelva a haber otras elecciones. “La gente no sabe quién demonios es Harris, pero ahora están descubriendo que es una lunática radical de izquierdas”, dijo Trump. “No podemos arriesgarnos a perder estas elecciones porque si las perdemos, puede que ya no tengamos país”.

“¿Bebe? ¿Toma drogas? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea”, dijo. Ese mismo día la llamó “perezosa”, un tropo racista utilizado a menudo contra los negros estadounidenses.

La campaña de Trump negó el intercambio sobre Trump y Hitler del que informó The Atlantic. “Esto es absolutamente falso. El presidente Trump nunca dijo esto”, dijo el asesor de campaña Alex Pfeiffer. Y en respuesta a los comentarios de Kelly a The Times, el director de comunicaciones de la campaña, Steven Cheung, dijo en un comunicado que el general retirado de la Infantería de Marina se había “desacreditado totalmente con estas historias que ha fabricado porque no sirvió bien a su presidente mientras trabajaba como secretario general de la Casa Blanca.

