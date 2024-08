ANÁLISIS | Quien consiga por fin acuñar un mensaje económico eficaz podría ganar la Casa Blanca

“Miren, aunque nuestra economía va bien según muchas medidas, los precios de las cosas cotidianas como la comida siguen siendo demasiado altos. Tú lo sabes y yo lo sé”, dijo Harris en Phoenix durante el fin de semana, señalando que como fiscal general de California se había enfrentado a esquemas de fijación de precios. “Cuando sea presidenta, seguiré trabajando para bajar los precios. Me enfrentaré a las grandes empresas que practican precios abusivos. Me enfrentaré a los propietarios que suben injustamente los alquileres a las familias trabajadoras. Me enfrentaré a las grandes farmacéuticas y limitaré el coste de los medicamentos con receta para todos los estadounidenses”.

En una charla amistosa de dos horas con el titán de la tecnología Elon Musk el lunes, Trump sí dio algunos argumentos económicos sobre la inflación y la producción de energía. “Se acercan las elecciones y la gente quiere oír hablar de economía y de que no pueden comprar alimentos”, dijo el expresidente. Sin embargo, no tardó en sumergirse en una madriguera de conejo y presumir de su rediseño de los nuevos reactores del Air Force One y maravillarse por el número de oyentes de su transmisión en directo. Musk dio argumentos más convincentes sobre economía que Trump. Y en la campaña, el candidato a vicepresidente de Trump, el senador J.D. Vance, de Ohio, se ha centrado mucho más en la economía.

