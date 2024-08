El brillante regreso de Simone Biles y otras conclusiones de la final individual completa de gimnasia

“La verdad es que no creía que fuera a subir al podio, así que es una locura estar aquí y haber hecho todo lo que he podido”, dijo Lee. “Salí a la pista y me dije a mí misma que no me presionara, que no quería pensar en las Olimpiadas pasadas ni intentar demostrar nada a nadie. Sólo quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo, porque creía que podía, pero me costó mucho”.

“No son las barras que he estado entrenando”, dijo Biles después. “De todas las pruebas, creo que la de barras es la única en la que no he fallado ni una sola vez en todo el entrenamiento, ni aquí ni en Houston”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.