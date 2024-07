La FDA aprueba donanemab, el tratamiento de Eli Lilly para la enfermedad de Alzheimer en fase inicial

Lilly dijo que se venderá con el nombre de Kisunla y que costará US$ 695 por vial antes del seguro, lo que equivaldría a US$ 12.522 por un tratamiento de seis meses o a unos US$ 32.000 por un año, dependiendo de cuándo termine el paciente su tratamiento.

