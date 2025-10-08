UCSB Celebra a sus Ganadores del Nobel de Física 2025

UC SANTA BARBARA, Calif. - La Universidad de California en Santa Bárbara tiene motivo para celebrar.

Los profesores John Martinis y Michel Devoret, junto a John Clarke de UC Berkeley, han sido galardonados con el Premio Nobel de Física 2025 y un millón de dólares en premio.

John Martinis recuerda que su esposa estaba leyendo cuando su teléfono sonó a las 3 a.m.

"Me dejó dormir hasta las 5:30 porque sabía que necesitaba descansar."

El reconocimiento llega por sus experimentos con un circuito eléctrico en los años 80, que demostraron que las propiedades mecánicas pueden hacerse concretas a escala macroscópica.

John Martinis nos dijo, ""Si quieres construir una computadora cuántica, sabes que todas las computadoras están hechas de circuitos eléctricos, entonces es un mapeo natural pensar en construir una computadora cuántica a partir de eso."

John Martinis y Michel Devoret son el séptimo y octavo laureado del Nobel de UCSB.

David Marshall, el Vicecanciller Ejecutivo de UCSB dijo,

"Invertimos en la excelencia y tratamos de conseguir el mejor profesorado, los mejores maestros y los mejores investigadores."

John Martinis, cofundador de la compañía de computación cuántica QOLab, atribuye parte de su éxito a su maestro de secundaria, el Sr. Iverson.

"No me daba crédito a menos que organizara mi material; me obligó a ser muy metódico y lógico en cómo resolvía mis problemas matemáticos," dijo Martinis.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre.