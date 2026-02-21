CIF-SS Soccer semifinal results
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
CIF-SS Boys Soccer Semifinals:
Division 3: Calabasas 1, Camarillo 0
Division 4: University 1, Pacifica 0
Division 5: Santa Ana Valley 2, San Marcos 1 (2OT)
Esperanza 2, Camarillo 1
Division 8: Rio Hondo Prep 2, Thacher 2: Rio advances on PKs 4-3
CIF-SS Girls Soccer Semifinals:
Division 3: Quartz Hill 2, Simi Valley 0
Division 5: Del Sol 1, Hesperia-Sultana 1: Del Sol advances PKs
Division 6: Santa Ana-Segerstrom 3, Grace 0
Division 7: Azusa 2, Cate 1