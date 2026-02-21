Skip to Content
CIF-SS Soccer semifinal results

Rough day for many local soccer teams in the semifinals
By
New
Published 8:32 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

CIF-SS Boys Soccer Semifinals:

Division 3: Calabasas 1, Camarillo 0

Division 4: University 1, Pacifica 0

Division 5: Santa Ana Valley 2, San Marcos 1 (2OT)

Esperanza 2, Camarillo 1

Division 8: Rio Hondo Prep 2, Thacher 2: Rio advances on PKs 4-3

CIF-SS Girls Soccer Semifinals:

Division 3: Quartz Hill 2, Simi Valley 0

Division 5: Del Sol 1, Hesperia-Sultana 1: Del Sol advances PKs

Division 6: Santa Ana-Segerstrom 3, Grace 0

Division 7: Azusa 2, Cate 1

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

