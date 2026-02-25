Skip to Content
Noticias Regionales

Indian Wells recibió fondos federales por $5 mdd para mejoras en el canal Whitewater

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Indian Wells recibió $5 millones de dolares adicionales en fondos federales para el proyecto del canal Whitewater.

Las autoridades dicen que el proyecto tiene como objetivo mejorar la integridad estructural de dicho canal de agua pluviales.

También mantiene a las empresas protegidas de inundaciones, mientras crea condiciones para desarrollar nuevas viviendas para personas mayores y de bajos ingresos.

Se espera que el costo total del proyecto sea de $20 millones de dolares.

