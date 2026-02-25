En la corte de Indio inició la selección del jurado del juicio que enfrentará un individuo acusado de matar a un hombre

Lina Robles

Ya inició la selección del jurado en el juicio contra un sujeto acusado de matar a un hombre de Indio.

El sospechoso del crimen es Hilario Larry Muela Jr., de 39 años.

Según la investigación el 3 de febrero del 2023 el acusado caminaba por el área de la calle Smurr cerca de la Avenida Requa y pasó frente a la casa de Marco Ramirez JR de 36 años a quien presuntamente mató de dos balazos.

El hombre huyó, pero después fue arrestado.